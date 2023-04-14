Несподіванок майже не було.

У четвер, 13 квітня, вісім команди провели перші матчі 1/4 фіналу третього за престижністю єврокубку Ліги конференцій.

Найбільш несподіваним результатом стала нічия у поєдинку "Гент" – "Вест Гем". Представник Англійської Прем’єр-ліги на виїзді втратив перемогу над бельгійським колективом. Колишня команда Андрій Ярмоленка забила у компенсований до першого тайму час, але після перерви втратила перемогу. Більше того, "Гент" пробив по воротах суперника в п’ять разів більше (20 ударів проти чотирьох).

Бельгійський "Андерлехт" у матчі проти нідерландського "АЗ Алкмаар" забив у кожному з таймів і виборов зручну перемогу 2:0. Швейцарський "Базель" зіграв у результативну нічию з французькою "Ніццою" 2:2.

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Єдиною надто нерівною парою стало протистояння познанського "Леха" з італійською "Фіорентиною". Поляки вдома поступилися супернику 1:4, практично не залишивши собі шансів на вихід до півфіналу. До речі, орендований "Лехом" у київського "Динамо" колишній півзахисник молодіжних збірних України Георгій Цітаішвілі просидів увесь матч на лаві для запасних.

Результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій

"Гент" - "Вест Гем" 1:1

Голи: Кейперс 57 - Інгс 45+3

Огляд матчу:

"Лех" - "Фіорентина" 1:4

Голи: Вельде 20 - Кабрал 4, Ніко Гонсалес 41, Бонавентура 58, Іконе 64

Огляд матчу:

"Базель" - "Ніцца" 2:2

Голи: Амдуні 26 (з пенальті), 71 - Моффі 38, 45

Огляд матчу:

"Андерлехт" - "АЗ Алкмаар" 2:0

Голи: Мурільйо 22, Ашимеру 70

Огляд матчу:

Матчі-відповіді заплановані на 20 квітня. Пари "Фіорентина" - "Лех" та "АЗ Алкмаар" - "Андерлехт" розпочнуть о 19:45 за Києвом, а "Ніцца" - "Базель" та "Вест Гем" - "Гент" о 22:00.

Чинним володарем трофею Ліги конференцій є італійська "Рома". У минулому році вона у вирішальному матчі перемогла "Феєнорд".

У цьому сезоні фінал відбудеться на стадіоні "Сінобо" у чеській Празі.

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