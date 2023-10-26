Бельгійський "Гент" знищив "Брейдаблік" у 3-му турі Ліги конференцій.

У четвер, 26 жовтня, відбувся поелинок 3-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА, в якому "Гент" приймав ісландський "Брейдаблік".

Гра проходила на стадіоні "Гент Арена" і завершилася нищівною перемогою бельгійців.

Результат цієї зустрічі було вирішено ще в першому таймі. Вже до 20-й хвилині футболісти "Гента" забили тричі, а в кінцівці першої половини зустрічі в сітку воріт "Брейдабліка" влетів і четвертий м'яч. Два голи у складі бельгійської команди забив Уго Кейперс, ще по одному м'ячу забили Омрі Гендельман і Тарік Тіссудалі.

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У другому таймі нападник "Гента" Гіфт Орбан забив п'ятий гол у ворота "Брейдабліка" і встановив фінальний рахунок на табло.

"Гент" - "Брейдаблік" - 5:0

Голи: Гендельман, 10, Кейперс, 15, 19, Тіссудалі, 43, Орбан, 69

Огляд матчу:

За три зіграних тури "Гент" набрав 7 очок і займає перше місце в групі В. На другій позиції йде "Зоря" з 4 балами. Третю сходинку з 3 очками займає "Маккабі" Тель-Авів. "Брейдаблік" займає останнє місце в квартеті - 0 очок.

Відзначимо, що "Зоря" і "Маккабі" зіграли тільки два тури. Поєдинок цих команд в рамках третього туру групового раунду Ліги конференцій був перенесений на 25 листопада через війну в Ізраїлі.

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