В Мадриді зафіксована нічия.

У першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ мадридський "Атлетіко" не втримав перемогу над "Манчестер Юнайтед".

На 7-й хвилині Жоау Фелікс точним ударом голови вивів вперед "матрацників". Проте за 10 хвилин до кінця протистояння 19-річний шведський форвард Ентоні Еланга зрівняв рахунок. У підсумку на табло - 1:1.

Матч-відповідь пройде 15 березня.

"Атлетіко" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 1:1

Голи: Фелікс, 7 - Еланга, 80

"Атлетіко": Облак, Врсалько, Хіменес, Савич, Рейнілду, Льоренте, Еррера, Кондогбія, Лоді (Лемар, 76), Корреа, Жоау Фелікс (Грізманн, 76)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ліндельоф (Ван-Біссака, 66), Варан, Магуайр, Шоу (Теллес, 66), Фред, Погба (Матіч, 66), Решфорд (Еланга, 76), Санчо (Лінгард, 82), Фернандеш, Роналду

Відео огляд поєдинку

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