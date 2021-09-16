Форвард Аякса Себастьян Алле забив чотири голи / фото REUTERS
14 і 15 вересня пройшли матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022.
У 16 поєдинках було забито 44 голи - в середньому команди забивали 2,75 гола за гру.
Найрезультативнішим став матч між "Манчестер Сіті" і "РБ Лейпциг" - 6:3. Він також став найрезультативнішим для "Сіті" в Лізі чемпіонів.
Відразу чотири голи забив форвард "Аякса" Себастьян Алле, який допоміг своїй команді розгромити "Спортінг" з рахунком 5:1.
Медіасервіс MEGOGO опублікував відео всіх голів 1-го туру ЛЧ.
Всі голи 14 вересня
Всі голи 15 вересня
Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.
- Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.
- У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
- Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.
- Ліга чемпіонів: результати матчів 14 вересня.
- Ліга чемпіонів: результати матчів 15 вересня.