У першому турі ЛЧ було забито 44 м'ячі.

14 і 15 вересня пройшли матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022.

У 16 поєдинках було забито 44 голи - в середньому команди забивали 2,75 гола за гру.

Найрезультативнішим став матч між "Манчестер Сіті" і "РБ Лейпциг" - 6:3. Він також став найрезультативнішим для "Сіті" в Лізі чемпіонів.

Відразу чотири голи забив форвард "Аякса" Себастьян Алле, який допоміг своїй команді розгромити "Спортінг" з рахунком 5:1.

Медіасервіс MEGOGO опублікував відео всіх голів 1-го туру ЛЧ.

Всі голи 14 вересня

Всі голи 15 вересня

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Ліга чемпіонів: результати матчів 14 вересня.

Ліга чемпіонів: результати матчів 15 вересня.

Автор: Антон Дудар