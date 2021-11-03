Хет-трик Роберта Левандовскі, дубль Кріштіану Роналду та інші голи.

2 листопада відбулося вісім матчів 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

У цей день команди на всіх забили 27 голів.

Найрезультативнішим вийшов матч у Мюнхені, в якому "Баварія" змогла розгромити "Бенфіку" з рахунком 5:2.

У цей ігровий день хет-трик зумів зробити форвард "Баварії" Роберт Левандовскі, який відзначився феноменальним досягненням. По два голи забили нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду і Пауло Дібала з "Ювентуса".

Медіасервіс MEGOGO опублікував відео всіх голів футбольного вечора.

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

До плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Автор: Антон Дудар