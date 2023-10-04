"Баварія" не програє на груповій стадії Ліги чемпіонів вже 36 матчів поспіль.

У вівторок, 3 жовтня, відбувся поєдинок другого туру групового раунду Ліги чемпіонів, в якому "Манчестер Юнайтед" приймав на своєму полі "Галатасарай".

Гра проходила на знаменитому стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася сенсаційною перемогою турецького клубу.

"Манкуніанці" першими забили в цій зустрічі - на 17-й хвилині після передачі Маркуса Рашфорда відзначився Расмус Хойлунд. Через шість хвилин Вілфрід Заха рахунок зрівняв, забивши після передачі Девінсона Санчеса.

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На 67-й хвилині зустрічі Расмус Хойлунд оформив дубль і вдруге вивів "Манчестер Юнайтед" вперед. Однак виграти "червоним дияволам" в цій грі не судилося. На 71-й і 81-й хвилинах футболісти "Галатасарая" забили ще двічі і вирвали перемогу. Автори голів - Керем Актюркоглу і Мауро Ікарді.

"Манчестер Юнайтед" - "Галатасарай" - 2:3

Голи: Хойлунд, 17, 67 - Заха, 23, Актюркоглу, 71, Ікарді, 81

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Варан, Лінделеф, Амрабат (Марсьяль, 89), Каземіро, Маунт (Антоні, 85), Межбрі (Еріксен, 46), Фернандеш, Рашфорд (Гарначо, 69), Хойлунд

"Галатасарай": Муслера, Бое, Санчес, Бардакчі, Анхеліньо (Ндомбеле, 84), Торрейра (Олівейра, 61), Айхан (Нельссон, 84), Заха (Мертенс, 72), Актюркоглу, Тете (Ілмаз, 61)

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи мюнхенська "Баварія" перемогла "Копенгаген". Гра завершилася з рахунком 2:1.

"Копенгаген" - "Баварія" - 1:2

Голи: Лерагер, 56 - Мусіала, 67, Тель, 83

Огляд матчу:

Відзначимо, що "Баварія" не програє на груповій стадії Ліги чемпіонів вже 36 матчів поспіль - це рекорд турніру. Крім того, мюнхенці здобули 15 перемог поспіль на груповому етапі, що також є рекордом Ліги чемпіонів.

Востаннє "Баварію" обігравали на груповій стадії в 2017 році - це зробив ПСЖ (3:0). З тих пір у німецького клубу 33 перемоги і три нічиї.

Після двох турів у турнірній таблиці групи A лідирує "Баварія", яка набрала шість очок. "Галатасарай" з 4 балами йде другим. На третій сходинці "Копенгаген" з одним балом. "Манчестер Юнайтед" (0 очок) - останній.

У третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Копенгагена", а "Баварія" зустрінеться з "Галатасараєм".

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