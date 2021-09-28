Лео Мессі готовий зіграти проти Ман Сіті / фото REUTERS

28 і 29 вересня пройдуть матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022.

Розклад матчів

28 вересня

Група С. 19.45. "Аякс" - "Бешикташ"

Група С. 22.00. "Боруссія" Дортмунд - "Спортінг"

Група D. 19.45. "Шахтар" - "Інтер"

Група D. 22.00. "Реал" - "Шериф"

Група А. 22.00. ПСЖ - "Манчестер Сіті"

Група А. 22.00. "РБ Лейпциг" - "Брюгге"

Група В. 22.00. "Порту" - "Ліверпуль"

Група В. 22.00 "Мілан" - "Атлетіко"

29 вересня

Група F. 19.45. "Аталанта" - "Янг Бойз"

Група F. 22.00. "Манчестер Юнайтед" - "Вільярреал"

Група Н. 19.45. "Зеніт" - "Мальме"

Група Н. 22.00. "Ювентус" - "Челсі"

Група Е. 22.00. "Баварія" - "Динамо" Київ

Група Е. 22.00. "Бенфіка" - "Барселона"

Група G. 22.00. "Вольфсбург" - "Севілья"

Група G. 22.00. "Зальцбург" - "Лілль"

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Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

  • Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.
  • Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.
  • До плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. 
  • Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.
  • Ліга чемпіонів: результати матчів 14 вересня.
  • Ліга чемпіонів: результати матчів 15 вересня.

Автор: Антон Дудар