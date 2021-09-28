Ліга чемпіонів: розклад матчів 2-го туру групового етапу

"Шахтар" і "Динамо" зіграють проти грандів, ПСЖ прийме "Ман Сіті", а "Ювентус "зустрінеться з "Челсі".

28 і 29 вересня пройдуть матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022. Розклад матчів 28 вересня Група С. 19.45. "Аякс" - "Бешикташ" Група С. 22.00. "Боруссія" Дортмунд - "Спортінг" Група D. 19.45. "Шахтар" - "Інтер" Група D. 22.00. "Реал" - "Шериф" Група А. 22.00. ПСЖ - "Манчестер Сіті" Група А. 22.00. "РБ Лейпциг" - "Брюгге" Група В. 22.00. "Порту" - "Ліверпуль" Група В. 22.00 "Мілан" - "Атлетіко" 29 вересня Група F. 19.45. "Аталанта" - "Янг Бойз" Група F. 22.00. "Манчестер Юнайтед" - "Вільярреал" Група Н. 19.45. "Зеніт" - "Мальме" Група Н. 22.00. "Ювентус" - "Челсі" Група Е. 22.00. "Баварія" - "Динамо" Київ Група Е. 22.00. "Бенфіка" - "Барселона" Група G. 22.00. "Вольфсбург" - "Севілья" Група G. 22.00. "Зальцбург" - "Лілль" Читайте такожЛіга чемпіонів: всі голи 1-го туру групового етапу (відео) Ліга чемпіонів 2021-2022: головне Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

До плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Ліга чемпіонів: результати матчів 14 вересня.

Ліга чемпіонів: результати матчів 15 вересня. Автор: Антон Дудар

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