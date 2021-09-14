14 і 15 вересня пройдуть матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022.
Розклад матчів
14 вересня
Група F. 19.45. "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед"
Група F. 22.00. "Вільярреал" - "Аталанта"
Група G. 19.45. "Севілья" - "Зальцбург"
Група G. 22.00. "Лілль" - "Вольфсбург"
Група Е. 22.00. "Динамо" Київ - "Бенфіка"
Група Е. 22.00. "Барселона" - "Баварія"
Група Н. 22.00. "Челсі" - "Зеніт"
Група Н. 22.00. "Мальме" - "Ювентус"
15 вересня
Група С. 19.45. "Бешикташ" - "Боруссія" Д
Група С. 22.00. "Спортинг" - "Аякс"
Група D. 19.45. "Шериф" - "Шахтар"
Група D. 22.00. "Інтер" - "Реал"
Група А. 22.00. "Брюгге" - ПСЖ
Група А. 22.00. "Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг"
Група В. 22.00. "Атлетіко" - "Порту"
Група В. 22.00. "Ліверпуль" - "Мілан"
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Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Груповий етап Ліги чемпіонів стартує 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.
- Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.
- До плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
- Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.
- "Динамо" потрапило в груповий етап ЛЧ напряму, а "Шахтар" подолав два раунди кваліфікації.