Ліга чемпіонів: розклад матчів 1-го туру групового етапу

"Динамо" розпочне вдома, "Шахтар" - у гостях, "Барселона" прийматиме "Баварію", а "Інтер" зіграє з "Реалом".

14 і 15 вересня пройдуть матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022. Розклад матчів 14 вересня Група F. 19.45. "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" Група F. 22.00. "Вільярреал" - "Аталанта" Група G. 19.45. "Севілья" - "Зальцбург" Група G. 22.00. "Лілль" - "Вольфсбург" Група Е. 22.00. "Динамо" Київ - "Бенфіка" Група Е. 22.00. "Барселона" - "Баварія" Група Н. 22.00. "Челсі" - "Зеніт" Група Н. 22.00. "Мальме" - "Ювентус" 15 вересня Група С. 19.45. "Бешикташ" - "Боруссія" Д Група С. 22.00. "Спортинг" - "Аякс" Група D. 19.45. "Шериф" - "Шахтар" Група D. 22.00. "Інтер" - "Реал" Група А. 22.00. "Брюгге" - ПСЖ Група А. 22.00. "Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг" Група В. 22.00. "Атлетіко" - "Порту" Група В. 22.00. "Ліверпуль" - "Мілан" Читайте такожЛіга чемпіонів: опубліковано календар матчів Динамо та Шахтаря на груповому етапі Ліга чемпіонів 2021-2022: головне Груповий етап Ліги чемпіонів стартує 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

До плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

"Динамо" потрапило в груповий етап ЛЧ напряму, а "Шахтар" подолав два раунди кваліфікації. Автор: Антон Дудар

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