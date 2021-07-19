У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні пройшло жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
На цій стадії боротьбу будуть вести 20 команд: 7 тільки почнуть свій шлях у кваліфікації, а 13 вийдуть з другого відбіркового раунду.
В ході жеребкування було сформовано дев'ять потенційних пар і одна - вже остаточна, за участю представника України "Шахтаря".
Результати жеребкування
Шлях чемпіонів
"Динамо" Загреб (Хорватія) / "Омонія" (Кіпр) - "Легія" (Польща) / "Флора" (Естонія)
"Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) / ЧФР (Румунія) - "Слован" (Словаччина) / "Янг Бойз" (Швейцарія)
"Олімпіакос" (Греція) / "Нефтчі" (Азербайджан) - "Мура" (Словенія) / "Лудогорець" (Болгарія)
"Кайрат" (Казахстан) / "Црвена Звезда" (Сербія) - "Алашкерт" (Вірменія) / "Шериф" (Молдова)
"Мальме" (Швеція) / ХІК (Фінляндія) - "Рейнджерс" (Шотландія)
"Ференцварош" (Угорщина) / "Жальгіріс" (Литва) - "Славія" (Чехія)
Шлях представників ліг
ПСВ (Нідерланди) / "Галатасарай" (Туреччина) - "Селтік" (Шотландія) / "Мітьюлланд" (Данія)
"Спартак" (Росія) - "Бенфіка" (Португалія)
"Генк" (Бельгія) - "Шахтар" (Україна)
"Монако" (Франція) - "Рапід" (Австрія) / "Спарта" (Чехія)
Матчі цієї стадії пройдуть 3/4 і 10 серпня.
Ліга чемпіонів 2021-2022: що потрібно знати
- Ліга чемпіонів: результати першого раунду кваліфікації.
- Команди, які програють у "Шляху представників ліг", потраплять відразу в груповий етап Ліги Європи. Переможені команди зі "Шляху чемпіонів" опиняться в раунді плей-офф Ліги Європи.
- Переможці матчів третього раунду вийдуть у вирішальний раунд кваліфікації (раунд плей-офф). Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів відбудеться 2 серпня.
- З нового сезону в єврокубках скасовано правило виїзного голу у матчах плей-офф і кваліфікації.
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