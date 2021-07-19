Ліга чемпіонів: результати жеребкування третього раунду кваліфікації

За підсумками жеребкування були сформовані десять пар.

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні пройшло жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. На цій стадії боротьбу будуть вести 20 команд: 7 тільки почнуть свій шлях у кваліфікації, а 13 вийдуть з другого відбіркового раунду. В ході жеребкування було сформовано дев'ять потенційних пар і одна - вже остаточна, за участю представника України "Шахтаря". Результати жеребкування Шлях чемпіонів "Динамо" Загреб (Хорватія) / "Омонія" (Кіпр) - "Легія" (Польща) / "Флора" (Естонія) "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) / ЧФР (Румунія) - "Слован" (Словаччина) / "Янг Бойз" (Швейцарія) "Олімпіакос" (Греція) / "Нефтчі" (Азербайджан) - "Мура" (Словенія) / "Лудогорець" (Болгарія) "Кайрат" (Казахстан) / "Црвена Звезда" (Сербія) - "Алашкерт" (Вірменія) / "Шериф" (Молдова) "Мальме" (Швеція) / ХІК (Фінляндія) - "Рейнджерс" (Шотландія) "Ференцварош" (Угорщина) / "Жальгіріс" (Литва) - "Славія" (Чехія) Шлях представників ліг ПСВ (Нідерланди) / "Галатасарай" (Туреччина) - "Селтік" (Шотландія) / "Мітьюлланд" (Данія) "Спартак" (Росія) - "Бенфіка" (Португалія) "Генк" (Бельгія) - "Шахтар" (Україна) "Монако" (Франція) - "Рапід" (Австрія) / "Спарта" (Чехія) Матчі цієї стадії пройдуть 3/4 і 10 серпня. Ліга чемпіонів 2021-2022: що потрібно знати Ліга чемпіонів: результати першого раунду кваліфікації.

Команди, які програють у "Шляху представників ліг", потраплять відразу в груповий етап Ліги Європи. Переможені команди зі "Шляху чемпіонів" опиняться в раунді плей-офф Ліги Європи.

Переможці матчів третього раунду вийдуть у вирішальний раунд кваліфікації (раунд плей-офф). Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів відбудеться 2 серпня.

З нового сезону в єврокубках скасовано правило виїзного голу у матчах плей-офф і кваліфікації. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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