10 серпня відбулися матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
У наступний етап пробився донецький "Шахтар", який двічі обіграв "Генк".
Також в раунді плей-офф Україну представлятимуть український тренер Юрій Вернидуб, який з молдавським "Шерифом" сенсаційно пройшов сербську "Црвену Звезду", гравці "Ференцвароша" Олександр Зубков та Ігор Харатін, а також нападник "Бенфіки" Роман Яремчук, який своїм ударом допоміг обіграти "Спартак".
Результати матчів
Шлях представників ліг
"Шахтар" (Україна) - "Генк" (Бельгія) - 2:1 (4:2 за сумою двох зустрічей)
"Монако" (Франція) - "Спарта" (Чехія) - 3:1 (5:1 за сумою двох зустрічей)
"Мітьюлланд" (Данія) - ПСВ (Нідерланди) - 0:1 (0:4 за сумою двох зустрічей)
"Бенфіка" (Португалія) - "Спартак" (Росія) - 2:0 (4:0 за сумою двох зустрічей)
Читайте такожЛіга чемпіонів: Шахтар повторно обіграв бельгійський клуб і пройшов до наступного етапу кваліфікації (відео)
Шлях чемпіонів
"Шериф" (Молдова) - "Црвена Звезда" (Сербія) - 1:0 (2:1 за сумою двох зустрічей)
"Славія" (Чехія) - "Ференцварош" (Угорщина) - 1:0 (1:2 за сумою двох зустрічей)
"Лудогорець" (Болгарія) - "Олімпіакос"(Греція) - 2:2 і 4:1 по пенальті (3:3 за сумою двох зустрічей)
"Янг Бойз "(Швейцарія) - "ЧФР Клуж" (Румунія) - 3:1 (4:2 за сумою двох зустрічей)
"Легія" (Польща) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 0:1 (1:2 за сумою двох зустрічей)
"Рейнджерс" (Шотландія) - "Мальме" (Швеція) - 1:2 (2:4 за сумою двох зустрічей)
Пари раунду плей-офф
"Монако" (Франція) - "Шахтар" (Україна)
"Бенфіка" (Португалія) - ПСВ (Нідерланди)
"Зальцбург" (Австрія) - "Брондбю" (Данія)
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Ференцварош" (Угорщина)
"Мальме" (Швеція) - "Лудогорець" (Болгарія)
"Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватія)
Ліга чемпіонів 2021-2022: що потрібно знати
- Ліга чемпіонів: результати другого раунду кваліфікації.
- Шість переможців раунду плей-офф потраплять у груповий етап ЛЧ, а шість команд, які програють, опиняться в груповому етапі Ліги Європи.
- З нового сезону в єврокубках скасовано правило виїзного голу в матчах плей-офф і кваліфікації.