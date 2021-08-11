Юрій Вернидуб (крайній праворуч) вивів Шериф у раунд плей-офф / фото facebook.com/FootballClubSheriff

10 серпня відбулися матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

У наступний етап пробився донецький "Шахтар", який двічі обіграв "Генк".

Також в раунді плей-офф Україну представлятимуть український тренер Юрій Вернидуб, який з молдавським "Шерифом" сенсаційно пройшов сербську "Црвену Звезду", гравці "Ференцвароша" Олександр Зубков та Ігор Харатін, а також нападник "Бенфіки" Роман Яремчук, який своїм ударом допоміг обіграти "Спартак".

Результати матчів

Шлях представників ліг

"Шахтар" (Україна) - "Генк" (Бельгія) - 2:1 (4:2 за сумою двох зустрічей)

"Монако" (Франція) - "Спарта" (Чехія) - 3:1 (5:1 за сумою двох зустрічей)

"Мітьюлланд" (Данія) - ПСВ (Нідерланди) - 0:1 (0:4 за сумою двох зустрічей)

"Бенфіка" (Португалія) - "Спартак" (Росія) - 2:0 (4:0 за сумою двох зустрічей)

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Шлях чемпіонів

"Шериф" (Молдова) - "Црвена Звезда" (Сербія) - 1:0 (2:1 за сумою двох зустрічей)

"Славія" (Чехія) - "Ференцварош" (Угорщина) - 1:0 (1:2 за сумою двох зустрічей)

"Лудогорець" (Болгарія) - "Олімпіакос"(Греція) - 2:2 і 4:1 по пенальті (3:3 за сумою двох зустрічей)

"Янг Бойз "(Швейцарія) - "ЧФР Клуж" (Румунія) - 3:1 (4:2 за сумою двох зустрічей)

"Легія" (Польща) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 0:1 (1:2 за сумою двох зустрічей)

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Мальме" (Швеція) - 1:2 (2:4 за сумою двох зустрічей)

Пари раунду плей-офф

"Монако" (Франція) - "Шахтар" (Україна)

"Бенфіка" (Португалія) - ПСВ (Нідерланди)

"Зальцбург" (Австрія) - "Брондбю" (Данія)

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Ференцварош" (Угорщина)

"Мальме" (Швеція) - "Лудогорець" (Болгарія)

"Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватія)

Ліга чемпіонів 2021-2022: що потрібно знати

  • Ліга чемпіонів: результати другого раунду кваліфікації.
  • Шість переможців раунду плей-офф потраплять у груповий етап ЛЧ, а шість команд, які програють, опиняться в груповому етапі Ліги Європи.
  • З нового сезону в єврокубках скасовано правило виїзного голу в матчах плей-офф і кваліфікації.

Автор: Антон Дудар