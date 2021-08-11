Ліга чемпіонів: результати 3-го раунду кваліфікації, пари раунду плей-офф

"Шахтар" та український тренер Юрій Вернидуб на чолі "Шерифа" продовжують боротьбу у кваліфікації.

10 серпня відбулися матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. У наступний етап пробився донецький "Шахтар", який двічі обіграв "Генк". Також в раунді плей-офф Україну представлятимуть український тренер Юрій Вернидуб, який з молдавським "Шерифом" сенсаційно пройшов сербську "Црвену Звезду", гравці "Ференцвароша" Олександр Зубков та Ігор Харатін, а також нападник "Бенфіки" Роман Яремчук, який своїм ударом допоміг обіграти "Спартак". Результати матчів Шлях представників ліг "Шахтар" (Україна) - "Генк" (Бельгія) - 2:1 (4:2 за сумою двох зустрічей) "Монако" (Франція) - "Спарта" (Чехія) - 3:1 (5:1 за сумою двох зустрічей) "Мітьюлланд" (Данія) - ПСВ (Нідерланди) - 0:1 (0:4 за сумою двох зустрічей) "Бенфіка" (Португалія) - "Спартак" (Росія) - 2:0 (4:0 за сумою двох зустрічей) Читайте такожЛіга чемпіонів: Шахтар повторно обіграв бельгійський клуб і пройшов до наступного етапу кваліфікації (відео) Шлях чемпіонів "Шериф" (Молдова) - "Црвена Звезда" (Сербія) - 1:0 (2:1 за сумою двох зустрічей) "Славія" (Чехія) - "Ференцварош" (Угорщина) - 1:0 (1:2 за сумою двох зустрічей) "Лудогорець" (Болгарія) - "Олімпіакос"(Греція) - 2:2 і 4:1 по пенальті (3:3 за сумою двох зустрічей) "Янг Бойз "(Швейцарія) - "ЧФР Клуж" (Румунія) - 3:1 (4:2 за сумою двох зустрічей) "Легія" (Польща) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 0:1 (1:2 за сумою двох зустрічей) "Рейнджерс" (Шотландія) - "Мальме" (Швеція) - 1:2 (2:4 за сумою двох зустрічей) Пари раунду плей-офф "Монако" (Франція) - "Шахтар" (Україна) "Бенфіка" (Португалія) - ПСВ (Нідерланди) "Зальцбург" (Австрія) - "Брондбю" (Данія) "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Ференцварош" (Угорщина) "Мальме" (Швеція) - "Лудогорець" (Болгарія) "Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватія) Ліга чемпіонів 2021-2022: що потрібно знати Ліга чемпіонів: результати другого раунду кваліфікації.

Шість переможців раунду плей-офф потраплять у груповий етап ЛЧ, а шість команд, які програють, опиняться в груповому етапі Ліги Європи.

З нового сезону в єврокубках скасовано правило виїзного голу в матчах плей-офф і кваліфікації. Автор: Антон Дудар

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