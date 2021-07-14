Команда українського тренера Юрія Вернидуба впевнено пройшла далі.

У Європі завершився перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів 2021/22. За його підсумками сформувалися пари другого етапу кваліфікації.

Угорський "Ференцварош" з українцем Ігорем Харатіним в основному складі обіграв "Приштину" з рахунком 3:1 (перший матч - 3:0). Харатін відіграв весь матч, а Олександр Зубков вийшов на заміну на 61-й хвилині.

"Шериф" з Тирасполя, який очолює Юрій Вернидуб, здолав албанську "Теуту" - 1:0 (перший матч - 4:0).

"Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - "Фола" (Люксембург) - 5:0 (перший матч - 2:2)

"Рига" (Латвія) - "Мальме" (Швеція) - 1:1 (перший матч - 0:1)

"Хіберніанс" (Мальта) - "Флора" (Естонія) - 0:3 (перший матч - 0:2)

"Шериф" (Молдова) - "Теута" (Албанія) - 1:0 (перший матч - 4:0)

"Борац" (Боснія) - ЧФР "Клуж" (Румунія) - 2:1 д.ч. (перший матч - 1:3)

"Мура" (Словенія) - "Шкендія" (Македонія) - 5:0 (перший матч - 1:0)

"Приштина" (Косово) - "Ференцварош" (Угорщина) - 1:3 (перший матч - 0:3)

"Будучност" (Чорногорія) - ХІК (Фінляндія) - 0:4 (перший матч - 1:3)

"Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Жальгіріс" (Литва) - 1:2 (перший матч - 1:3)

"Шемрок Роверс" (Ірландія) - "Слован" Братислава (Словаччина) - 2:1 (перший матч - 0:2)

"Шахтар" Солігорськ (Білорусь) - "Лудогорець" (Болгарія) - 0:1 (перший матч - 0:1)

"Валюр" (Ісландія) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 0:2 (перший матч - 2:3)

"Кайрат" Алмати (Казахстан) - "Маккабі" Хайфа (Ізраїль) - 2:0 (перший матч - 1:1)

"Алашкерт" (Вірменія) - "Коннас-Кі" (Уельс) - 1:0 (перший матч - 2:2)

"Нефтчі" (Азербайджан) - "Динамо" Тбілісі (Грузія) - 2:1 (перший матч - 2:1)

"Легія" (Польща) - "Буде-Глімт" (Норвегія) - 2:0 (перший матч - 3:2)

До вашої уваги матчі 2-го раунду кваліфікації. На цьому етапі також приєднаються до змагань клуби з більш відомих чемпіонатів по шляху "представників ліг".

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Матчі другої стадії пройдуть 20/21 і 27/28 липня.

Українські клуби в Лізі чемпіонів 2021-2022: що потрібно знати

Київське "Динамо" на правах чемпіона України стартує в ЛЧ відразу з групового етапу. Своїх суперників по груповому етапу кияни дізнаються 26 серпня, а старт в турнірі намічений на 14-15 вересня.

"Шахтарю" необхідно пройти два раунди кваліфікації. "Гірники" стартують з третього раунду по шляху "представників ліг" 3 або 4 серпня (матчі - відповіді -10 серпня). Свого першого суперника вони дізнаються 19 липня, а якщо пройдуть далі, то зіграють у вирішальному раунді плей-офф.

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Автор: Артем Будрін