Перемогу "Реалу" приніс гол англійця Джуда Беллінгема.

У середу, 20 вересня, відбувся поєдинок першого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому мадридський "Реал" протистояв берлінському клубу "Уніон".

Гра проходила на знаменитому стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Футболісти мадридського клубу мали тотальну перевагу над суперником, володіли м'ячем 70% ігрового часу, завдали 30 ударів у бік воріт, створили 101 небезпечну атаку, але зуміли забити лише один гол вже в компенсований час.

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Перемогу "вершковим" приніс точний удар англійського півзахисника Джуда Беллінгема, який відзначився на 90+4-й хвилині.

"Реал" - "Уніон" Берлін - 1:0

Гол: Беллінгем, 90+4

Додамо, що в групі C разом з "Реалом" і "Уніоном" також виступають "Наполі" і "Брага". Поєдинок італійців проти португальців буде зіграний пізніше.

У наступному турі Ліги чемпіоном мадридський "Реал" зіграє проти "Наполі", а "Уніон" зустрінеться з "Брагою". Ігри відбудуться 3 жовтня.

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