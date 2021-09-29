"Аякс" виграв у "Бешикташу", а "Ліверпуль" знищив "Порту".

28 вересня були зіграні перші 8 матчів другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Донецький "Шахтар" в Києві забрав очки в "Інтера", а "Шериф" сенсаційно обіграв "Реал" на виїзді.

У центральному матчі дня зустрічалися "Манчестер Сіті" та ПСЖ. Ліонель Мессі забив свій перший гол за французький клуб, а парижани перемогли з рахунком 2:0.

Українець Едуард Соболь у складі "Брюгге" провів на полі 79 хвилин проти "Лейпцига" та допоміг чемпіонам Бельгії перемогти німців.

Результати матчів

Група D

"Реал" - "Шериф" - 1:2

Голи: Бензема, 65 (з пенальті) - Яхшибоєв, 25, Тілль, 90

"Шахтар" - "Інтер" - 0:0

Група C

"Боруссія" Дортмунд - "Спортинг" - 1:0

Гол: Мален, 37

"Аякс" - "Бешикташ" - 2:0

Голи: Берхюйс, 17, Алле, 43

Група B

"Мілан" - "Атлетіко" (Мадрид) - 1:2

Голи: Леау, 20 - Грізманн, 84, Суарес, 90+7 (з пенальті)

"Порту" - "Ліверпуль" - 1:5

Голи: Таремі, 74 - Салах, 18, 60, Мане, 45, Фірміно, 77, 81

Група A

ПСЖ - "Манчестер Сіті" - 2:0

Голи: Гує, 8, Мессі, 74

"Лейпциг" - "Брюгге" - 1:2

Голи: Нкунку, 5 - Ванакен, 22, Рітс, 41

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

"Динамо" потрапило в груповий етап ЛЧ напряму, а "Шахтар" подолав два раунди кваліфікації.

Автор: Артем Будрін