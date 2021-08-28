Шахтар зіграє в групі з Реалом, Інтером і Шерифом / фото REUTERS

УЄФА опублікував календар матчів групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022.

Розклад з'явився на офіційному сайті УЄФА.

Таким чином, стало відомо розклад матчів двох представників України: "Динамо" і "Шахтаря".

Календар матчів "Динамо"

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1 тур

14 вересня, 22:00

"Динамо" - "Бенфіка"

2 тур

29 вересня, 22.00

"Баварія" - "Динамо"

3 тур

20 жовтня, 19.45

"Барселона" - "Динамо"

4 тур

2 листопада, 22.00

"Динамо" - "Барселона"

5 тур

23 листопада, 19.45

"Динамо" - "Баварія"

6 тур

8 грудня, 22.00

"Бенфіка" - "Динамо"

Календар матчів "Шахтаря"

1 тур

15 вересня, 19:45

"Шериф" - "Шахтар"

2 тур

28 вересня, 19:45

"Шахтар" - "Інтер"

3 тур

19 жовтня, 22:00

"Шахтар" - "Реал"

4 тур

3 листопада, 19:45

"Реал" - "Шахтар"

5 тур

24 листопада, 19:45

"Інтер" - "Шахтар"

6 тур

7 грудня, 22.00

"Шахтар" - "Шериф"

Україна в Лізі чемпіонів 2021-2022

  • Київське "Динамо" отримало пряму путівку в груповий етап ЛЧ на правах чемпіона України.
  • "Шахтарю" довелося долати два раунди кваліфікації. Спершу "гірники" пройшли "Генк" (2:1 і 2:1), а далі вибили "Монако" (1:0 і 2:2 в додатковий час).
  • Одразу два українські клуби виступлять на груповому етапі ЛЧ вдруге поспіль. У минулому сезоні і "Динамо", і "Шахтар" зайняли в своїх групах треті місця.

Автор: Антон Дудар