УЄФА опублікував календар матчів групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022.
Розклад з'явився на офіційному сайті УЄФА.
Таким чином, стало відомо розклад матчів двох представників України: "Динамо" і "Шахтаря".
Календар матчів "Динамо"
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1 тур
14 вересня, 22:00
"Динамо" - "Бенфіка"
2 тур
29 вересня, 22.00
"Баварія" - "Динамо"
3 тур
20 жовтня, 19.45
"Барселона" - "Динамо"
4 тур
2 листопада, 22.00
"Динамо" - "Барселона"
5 тур
23 листопада, 19.45
"Динамо" - "Баварія"
6 тур
8 грудня, 22.00
"Бенфіка" - "Динамо"
Календар матчів "Шахтаря"
1 тур
15 вересня, 19:45
"Шериф" - "Шахтар"
2 тур
28 вересня, 19:45
"Шахтар" - "Інтер"
3 тур
19 жовтня, 22:00
"Шахтар" - "Реал"
4 тур
3 листопада, 19:45
"Реал" - "Шахтар"
5 тур
24 листопада, 19:45
"Інтер" - "Шахтар"
6 тур
7 грудня, 22.00
"Шахтар" - "Шериф"
Україна в Лізі чемпіонів 2021-2022
- Київське "Динамо" отримало пряму путівку в груповий етап ЛЧ на правах чемпіона України.
- "Шахтарю" довелося долати два раунди кваліфікації. Спершу "гірники" пройшли "Генк" (2:1 і 2:1), а далі вибили "Монако" (1:0 і 2:2 в додатковий час).
- Одразу два українські клуби виступлять на груповому етапі ЛЧ вдруге поспіль. У минулому сезоні і "Динамо", і "Шахтар" зайняли в своїх групах треті місця.