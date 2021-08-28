Ліга чемпіонів: опубліковано календар матчів Динамо та Шахтаря на груповому етапі

Кияни стартують 14 вересня, а "гірники" - на день пізніше.

УЄФА опублікував календар матчів групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022. Розклад з'явився на офіційному сайті УЄФА. Таким чином, стало відомо розклад матчів двох представників України: "Динамо" і "Шахтаря". Календар матчів "Динамо" Читайте такожЛіга чемпіонів: з'явилася реакція Луческу на підсумки жеребкування для Динамо 1 тур 14 вересня, 22:00 "Динамо" - "Бенфіка" 2 тур 29 вересня, 22.00 "Баварія" - "Динамо" 3 тур 20 жовтня, 19.45 "Барселона" - "Динамо" 4 тур 2 листопада, 22.00 "Динамо" - "Барселона" 5 тур 23 листопада, 19.45 "Динамо" - "Баварія" 6 тур 8 грудня, 22.00 "Бенфіка" - "Динамо" Календар матчів "Шахтаря" 1 тур 15 вересня, 19:45 "Шериф" - "Шахтар" 2 тур 28 вересня, 19:45 "Шахтар" - "Інтер" 3 тур 19 жовтня, 22:00 "Шахтар" - "Реал" 4 тур 3 листопада, 19:45 "Реал" - "Шахтар" 5 тур 24 листопада, 19:45 "Інтер" - "Шахтар" 6 тур 7 грудня, 22.00 "Шахтар" - "Шериф" Україна в Лізі чемпіонів 2021-2022 Київське "Динамо" отримало пряму путівку в груповий етап ЛЧ на правах чемпіона України.

"Шахтарю" довелося долати два раунди кваліфікації. Спершу "гірники" пройшли "Генк" (2:1 і 2:1), а далі вибили "Монако" (1:0 і 2:2 в додатковий час).

Одразу два українські клуби виступлять на груповому етапі ЛЧ вдруге поспіль. У минулому сезоні і "Динамо", і "Шахтар" зайняли в своїх групах треті місця. Автор: Антон Дудар

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