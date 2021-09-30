Найкрасивішим визнали м'яч, забитий Ліонелем Мессі.

Гол нападника "Парі Сен-Жермен" Ліонеля Мессі визнаний найкращим голом 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомив Twitter Ліги чемпіонів.

На 74-й хвилині матчу проти "Манчестер Сіті" Мессі протягнув м'яч від центру поля, зіграв у пас з Кіліаном Мбаппе і забив ефектний гол ударом з лінії штрафного майданчика.

Цей гол став для Мессі дебютним у футболці ПСЖ.

На звання найкращого гола 2-го туру також претендували м'ячі Алекса Теллеса ("Манчестер Юнайтед"), Себастьяна Тілля ("Шериф") і Антуана Грізманна ("Атлетіко").

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Ліга чемпіонів: результати матчів 28 вересня.

Ліга чемпіонів: результати матчів 29 вересня.

Автор: Антон Дудар