За тур до закінчення групового етапу відомі одинадцять учасників 1/8 фіналу.

Після завершення п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів стали відомі вже одинадцять з шістнадцяти учасників плей-оф турніру.

У плей-оф ЛЧ вже точно зіграють "Манчестер Сіті", ПСЖ, "Ліверпуль", "Аякс", "Спортінг", "Реал", "Інтер", "Баварія", "Манчестер Юнайтед", "Челсі" та "Ювентус".

При цьому "Манчестер Сіті", "Ліверпуль" "Аякс", "Баварія" і "Манчестер Юнайтед" забронювали за собою перші місця.

А ПСЖ і "Спортінг" фінішують у своїх групах на других позиціях.

Читайте такожЛіга чемпіонів: Ман Сіті виграв у ПСЖ, Мілан здолав Атлетіко та інші результати 24 листопада (відео)

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Жеребкування 1/8 фіналу пройде 13 грудня.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Автор: Антон Дудар