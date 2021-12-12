Ліга чемпіонів: де та коли дивитися жеребкування 1/8 фіналу

16 команд дізнаються суперників у першому раунді плей-оф.

13 грудня в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні пройде жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. УНІАН проведе онлайн-трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів. Жеребкування Ліги чемпіонів: де дивитися У прямому ефірі церемонію можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також відеотрансляція буде доступна на офіційному сайті УЄФА. Початок жеребкування - о 13.00. Читайте такожЛіга чемпіонів: цікаві факти та статистика за підсумками групового етапу Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: що потрібно знати У жеребкуванні візьмуть участь 16 клубів: 8 переможців групового етапу та 8 команд, які посіли у своїх групах другі місця.

Сіяні : "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" (всі - Англія), "Баварія" (Німеччина), "Реал" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), "Лілль" (Франція), "Аякс" (Нідерланди).

: "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" (всі - Англія), "Баварія" (Німеччина), "Реал" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), "Лілль" (Франція), "Аякс" (Нідерланди). Несіяні : "Атлетіко", "Вільярреал" (обидві - Іспанія), "Спортінг", "Бенфіка" (обидві - Португалія), ПСЖ (Франція), "Інтер" (Італія), "Челсі" (Англія), "Зальцбург" (Австрія)

: "Атлетіко", "Вільярреал" (обидві - Іспанія), "Спортінг", "Бенфіка" (обидві - Португалія), ПСЖ (Франція), "Інтер" (Італія), "Челсі" (Англія), "Зальцбург" (Австрія) В 1/8 фіналу не зможуть зустрітися представники однієї країни, а також команди, які грали в одній групі.

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки-відповіді пройдуть 8/9/15/16 березня. Автор: Антон Дудар

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