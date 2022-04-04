Вісім клубів ведуть боротьбу за титул кращої команди європейського клубного футболу.

5 і 6 квітня будуть зіграні перші матчі найпрестижнішого клубного футбольного турніру - Ліги чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, на цій стадії боротьбу за трофей ведуть: "Бенфіка" (Португалія), "Баварія" (Німеччина), "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Челсі" (всі - Англія), "Вільярреал", "Атлетіко", "Реал Мадрид" (всі - Іспанія).

Розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

5 квітня

"Манчестер Сіті" - "Атлетіко"

"Бенфіка" - "Ліверпуль"

6 квітня

"Вільярреал" - "Баварія"

"Челсі" - "Реал Мадрид"

Де дивитися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

В Україні всі матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у прямому ефірі покажуть відеосервіс MEGOGO і платформа Volia TV. Початок усіх ігор о 22:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне