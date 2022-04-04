5 і 6 квітня будуть зіграні перші матчі найпрестижнішого клубного футбольного турніру - Ліги чемпіонів УЄФА.
Нагадаємо, на цій стадії боротьбу за трофей ведуть: "Бенфіка" (Португалія), "Баварія" (Німеччина), "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Челсі" (всі - Англія), "Вільярреал", "Атлетіко", "Реал Мадрид" (всі - Іспанія).
Розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
5 квітня
"Манчестер Сіті" - "Атлетіко"
"Бенфіка" - "Ліверпуль"
6 квітня
"Вільярреал" - "Баварія"
"Челсі" - "Реал Мадрид"
Де дивитися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
В Україні всі матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у прямому ефірі покажуть відеосервіс MEGOGO і платформа Volia TV. Початок усіх ігор о 22:00 за київським часом.
Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Груповий етап Ліги чемпіонів тривав з 14 вересня по 8 грудня. У плей-офф турніру вийшли по дві кращі команди з кожної групи.
- "Шахтар" і "Динамо" у своїх групах достроково стали останніми.
- Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбулося 18 березня.
"Челсі" захищає статус володаря трофея.
- Перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 5-6 квітня, матчі-відповіді - 12-13 квітня. Півфінали відбудуться 26-27 квітня і 3-4 травня. Фінал буде зіграний 28 травня в Парижі.
- Спочатку фінал ЛЧ повинен був прийняти Санк-Петербург, але через військову агресію РФ УЄФА позбавив Росію права прийняти фінал турніру. Крім того всі російські клуби і збірна були відсторонені від ігор під егідою ФІФА та УЄФА.