Роберто Де Дзербі вважає, що "Інтер" сильніший за "гірників".

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі поділився своїми очікуваннями від майбутньої зустрічі з "Інтером" в Лізі чемпіонів.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Інтер.

Слова Де Дзербі наводить офіційний сайт "Шахтаря".

Італійський фахівець не впевнений, що "гірникам" під силу обіграти чемпіона Італії:

"Навіть якщо ми зробимо все, що ми можемо, це не означає, що ми переможемо. Я сказав, що "Інтер" сильніше, але я також думав, що "Шахтар" сильніший за "Шериф", а зрештою отримав інший результат".

"Я просто знаю, що ми повинні добре діяти з м'ячем і без м'яча. Ми повинні грати сміливо. Майже всі мої футболісти повинні розважатися на полі, тому що я знаю: якщо вони розважаються, вони можуть дати сто відсотків. Подивимося, яким буде результат, але я думаю, що все мною перераховане для нас дуже важливо", - також зазначив тренер.

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Де Дзербі підкреслив, що "Інтер" додав під керівництвом Сімоне Індзагі:

"У цьому сезоні, вважаю, вони навіть сильніші. Однак ми - "Шахтар", намагаємося завжди саме грати, показати хороший футбол. Ми будемо готові. Знаємо, що у нас складний суперник, але і ми також почали новий цикл, у нас теж новий курс. І нам потрібно додати щось, щоб добре зіграти".

Шахтар - Інтер: перед матчем

Матч "Шахтар" - "Інтер" 28 вересня розпочнеться о 19.45.

"Шахтар" у 1-му турі сенсаційно програв "Шерифу" в гостях - 0:2.

"Інтер" на своєму полі програв "Реалу" - 0:1. Чемпіон Італії пропустив на 89-й хвилині.

"Шахтар" та "Інтер" тричі зустрічалися минулого року. Спершу в півфіналі Ліги Європи "Інтер" розгромив представника України з рахунком 5:0. А на груповому етапі ЛЧ обидва матчі завершилися з однаковим рахунком 0:0.

Перед зустріччю з "Інтером" "гірники" в рамках УПЛ розгромили" Верес " (4:1). А італійський клуб у своїй національній першості зіграв внічию з "Аталантою" (2:2).

Судити матч буде румун Іштван Ковач.

Автор: Антон Дудар