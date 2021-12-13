Команда українського футболіста є головним фаворитом Ліги чемпіонів.

У швейцарському Ньоні 13 грудня відбулася жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якої були сформовані пари плей-офф.

Боротьбу за трофей на цьому етапі продовжують 16 команд.

За підсумками жеребкування букмекери оновили коефіцієнти на перемогу в турнірі.

Так, на думку букмекерів, найвищі шанси підняти трофей над головою має "Манчестер Сіті", за який виступає півзахисник збірної України Олександр Зінченко. Підсумковий успіх підопічних Пепа Гвардіоли оцінюється коефіцієнтом 3.75.

Також досить високі шанси на успіх у Лізі чемпіонів має мюнхенська "Баварія". Коефіцієнт на їх тріумф становить 5.00. За німецьким клубом іде "Ліверпуль" з котируванням 6.00 та лондонський "Челсі" - 8.00.

У свою чергу, найнижчі шанси на підсумковий успіх, на думку букмекерів, у австрійського "Зальцбурга" (321.00) і лісабонського "Спортінга" (301.00).

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Груповий етап Ліги чемпіонів тривав з 14 вересня по 8 грудня. У плей-офф турніру вийшли по дві кращі команди з кожної групи.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів довелося проводити два рази.

Плей-офф турніру стартує 15 лютого і триватиме до 28 травня - на цю дату запланований фінальний матч.

"Шахтар" і "Динамо" у своїх групах достроково стали останніми.

Автор: Володимир Медяник