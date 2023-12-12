"Арсенал" і ПСВ вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

У вівторок, 12 грудня, відбувся поєдинок шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому ПСВ приймав лондонський "Арсенал".

Гра проходила на стадіоні "Філіпс" в Ейндховені і завершилася внічию.

Рахунок у грі відкрили футболісти "Арсеналу" - на 42-й хвилині Едді Нкетіа забив після передачі Ріса Нельсона. На початку другого тайму нідерландський клуб рахунок зрівняв - нападник ПСВ Йорбе Вертессен забив з передачі Рікардо Пепі.

Відео дня

ПСВ - "Арсенал" - 1:1

Голи: Вертессен, 50 - Нкетіа, 42

ПСВ: Бенітес, Тезе, Рамалью, Обіспо, Жуніор, Тільман (Тіль, 83), ван Аанхолт, Сайбарі (Дест, 74), Бакайоко (Бабаді, 74), Пепі, Вертессен (Оппегор, 90+1)

"Арсенал": Рамсдейл, Седрік (Райс, 62), Саліба (Вайт, 62), Габріель, Ківіор, Елнені (Едегор, 61), Жоржиньо, Троссар, Гаверц (Жезус, 89), Нкетіа, Нелсон (Сміт-Роу, 89)

В іншому поєдинку цієї групи "Ланс" здобув перемогу над іспанською "Севільєю" з рахунком 2:1.

"Ланс" - "Севілья" - 2:1

Голи: Франковскі 63 (пен), Фюльжені 90+6 - Рамос 79 (пен)

"Ланс": Самба, Граді (Хусанов, 90+8), Данзо, Медіна, Агіляр, Менді (Ель-Енауї, 24), Абдул-Самед, Франковскі, Давід Кошта (Фюльжені, 72), Сотока, Ваї (Гілавогі, 72)

"Севілья": Дмітровіч, Гудель, Рамос, Салас, Хуанлу Санчес, Ракітіч, Соу, Сумаре, Педроса, Олівер Торрес (Рафа Мір, 70), Ен-Несірі

Попередження: Ель-Енауї 37, Медіна 75, Фюльгені 85, 90+9 - Сумаре 61, Салас 65, Рамос 80, Рафа Мір 90+9

Лондонський "Арсенал" набрав 13 очок і посів перше місце в групі В. Нідерландський ПСВ з 9 балами фінішував на другій позиції. Третє місце в групі зайняв "Ланс". Французький клуб набрав 8 очок і зіграє в плей-офф Ліги Європи. "Севілья" з 2 балами посіла останнє місце в квартеті.

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