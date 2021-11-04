Українським клубам на двох дають всього 6%.

Статистична компанія Gracenote оцінила шанси всіх команд, включаючи "Шахтар" і "Динамо", продовжити боротьбу в плей-оф Ліги чемпіонів після чотирьох турів групового етапу.

Прогноз був опублікований в Twitter.

На вихід "Шахтаря" в плей-оф аналітики дають всього 6%.

Водночас у "Динамо", на їхню думку, немає жодних шансів на продовження боротьби в плей-оф.

Відзначимо, що путівки в плей-офф на цей час собі гарантували чотири команди: "Баварія", "Ювентус", "Ліверпуль" і "Аякс".

"Шахтар" і "Динамо" в Лізі чемпіонів

Після чотирьох турів обидва українські клуби набрали по одному очку - "Шахтар" здобув його в грі з "Інтером", а "Динамо" - в матчі з "Бенфікою". При цьому на двох "Шахтар" і "Динамо" забили один гол (він на рахунку "гірників").

"Шахтар" в групі з "Реалом", "Інтером" і "Шерифом" займає останнє місце, на 5 очок відстаючи від молдавського клубу і на 6 - від "Інтера". Мадридці вже недосяжні.

"Динамо" також йде останнім з відставанням в 3 очки від "Бенфіки" і 5 - від "Барселони". "Баварія" вже гарантувала собі плей-оф.

У заключних турах "Динамо" зіграє з "Баварією" в Києві та "Бенфікою" в Лісабоні. "Шахтар" у гостях зустрінеться з "Інтером", а потім прийматиме "Шериф".

Автор: Антон Дудар