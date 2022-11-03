Найбільше представників в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у Англії та Німеччини.

1 і 2 листопада були зіграні всі матчі заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023, за підсумками яких були визначені всі 16 учасників плей-офф турніру.

В 1/8 фіналу вийшли по дві найкращі команди з кожної групи. Володарі третіх місць переходять в Лігу Європи, де в стикових матчах змагатимуться за путівки в 1/8 фіналу з командами, що стали другими в квартетах ЛЄ.

З перших місць в 1/8 фіналу ЛЧ вийшли:

Відео дня

"Наполі" (Італія)

"Порту" (Португалія)

"Баварія" (Німеччина)

"Тоттенхем" (Англія)

"Челсі" (Англія)

"Реал" Мадрид (Іспанія)

"Манчестер Сіті" (Англія)

"Бенфіка" (Португалія)

З других місць в плей-офф ЛЧ пробилися:

"Ліверпуль" (Англія)

"Брюгге" (Бельгія)

"Інтер" (Італія)

"Айнтрахт" Франкфурт (Німеччина)

"Мілан" (Італія)

"РБ Лейпциг" (Німеччина)

"Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

ПСЖ (Франція)

Таким чином, найбільш широко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА будуть представлені Німеччина і Англія - по 4 учасники. Три представника на цій стадії у Італії, два - у Португалії, по одному – у Іспанії, Бельгії та Франції.

В Лігу Європи вийшли:

"Аякс" (Нідерланди)

"Байєр" (Німеччина)

"Барселона" (Іспанія)

"Спортинг "(Португалія)

"Зальцбург" (Австрія)

"Шахтар" (Україна)

"Севілья" (Іспанія)

"Ювентус" (Італія)

Плей-офф Ліги чемпіонів: що потрібно знати

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 7 листопада. Переможці груп будуть сіяними, що зайняли другі місця команди - несіяними.

У першому раунді плей-офф не зустрінуться команди з однієї асоціації, а також грали в одній групі.

Матчі 1/8 фіналу заплановані на 14/15/21/22 лютого і 7/8/14/15 березня.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА цього сезону відбудеться 10 червня 2023 року. Головний матч турніру прийме "Олімпійський стадіон Ататюрка" в Стамбулі.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал".

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