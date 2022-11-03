1 і 2 листопада були зіграні всі матчі заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023, за підсумками яких були визначені всі 16 учасників плей-офф турніру.
В 1/8 фіналу вийшли по дві найкращі команди з кожної групи. Володарі третіх місць переходять в Лігу Європи, де в стикових матчах змагатимуться за путівки в 1/8 фіналу з командами, що стали другими в квартетах ЛЄ.
З перших місць в 1/8 фіналу ЛЧ вийшли:
- "Наполі" (Італія)
- "Порту" (Португалія)
- "Баварія" (Німеччина)
- "Тоттенхем" (Англія)
- "Челсі" (Англія)
- "Реал" Мадрид (Іспанія)
- "Манчестер Сіті" (Англія)
- "Бенфіка" (Португалія)
З других місць в плей-офф ЛЧ пробилися:
- "Ліверпуль" (Англія)
- "Брюгге" (Бельгія)
- "Інтер" (Італія)
- "Айнтрахт" Франкфурт (Німеччина)
- "Мілан" (Італія)
- "РБ Лейпциг" (Німеччина)
- "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)
- ПСЖ (Франція)
Таким чином, найбільш широко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА будуть представлені Німеччина і Англія - по 4 учасники. Три представника на цій стадії у Італії, два - у Португалії, по одному – у Іспанії, Бельгії та Франції.
В Лігу Європи вийшли:
- "Аякс" (Нідерланди)
- "Байєр" (Німеччина)
- "Барселона" (Іспанія)
- "Спортинг "(Португалія)
- "Зальцбург" (Австрія)
- "Шахтар" (Україна)
- "Севілья" (Іспанія)
- "Ювентус" (Італія)
Плей-офф Ліги чемпіонів: що потрібно знати
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 7 листопада. Переможці груп будуть сіяними, що зайняли другі місця команди - несіяними.
У першому раунді плей-офф не зустрінуться команди з однієї асоціації, а також грали в одній групі.
Матчі 1/8 фіналу заплановані на 14/15/21/22 лютого і 7/8/14/15 березня.
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА цього сезону відбудеться 10 червня 2023 року. Головний матч турніру прийме "Олімпійський стадіон Ататюрка" в Стамбулі.
Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал".