Нападник "Реала" Карім Бензема підбив підсумки матчу з "Шахтарем" в рамках групового етапу Ліги чемпіонів, який завершився перемогою мадридців.
"Ми граємо кожні 3 дні, це трохи складно, у нас багато матчів високого рівня. У цьому матчі, наприклад, ми грали не дуже добре, але ми виграли, а найважливіше - це 3 очки. Неможливо завжди грати добре", - сказав Бензема, якого цитує Marca.
Коментуючи свист уболівальників на "Бернабеу", француз віддав належне "Шахтарю":
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"Це нормально, що вболівальники хочуть, щоб ми добре грали, атакували і забивали голи, ми завжди намагаємося це робити, але сьогодні суперник був чудовий".
"Реал" - "Шахтар": підсумки матчу
- "Реал" переміг з рахунком 2:1: відео голів матчу.
- "Реал" забив свій 1000-й і 1001-й гол в історії Ліги чемпіонів. Автором голів став Карім Бензема.
- Бензема став четвертим футболістом в історії турніру, якому підкорилася позначка в 75 забитих м'ячів. Більше за нього забивали в найпрестижнішому змаганні лише Лео Мессі, Кріштіану Роналду і Роберт Левандовскі.
- Положення команд у групі D: "Реал" - 9 очок, "Інтер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтар" - 1.
- Гол Фернандо став першим для українських команд у поточному розіграші ЛЧ.
- У 5-му турі "Шахтар" 24-го листопада зіграє проти "Інтера" в Італії.