Захисник збірної України очікує потужну підтримку фанатів на матчі з Болгарією.

Центральний захисник київського "Динамо" Ілля Забарний розповів, як збірна України готується до поєдинків з Болгарією і Боснією і Гецеговиною.

У вівторок, 9 листопада футболісти національної команди провели тренування на стадіоні НСК "Олімпійський", після чого вирушили до Одеси, де вже 11 листопада вони проведуть контрольний поєдинок з Болгарією.

Україна - Болгарія: де дивитися товариський матч

Забарний розповів як пройшло тренування в Києві, а також поділився інформацією, як збірна готуватиметься до поєдинку проти Боснії і Герцеговини.

"Потренувалися на НСК, поле хороше. Таке тренування більше для настрою, трохи тактики. Готуємося до гри в Одесі.

Загалом, наша підготовка розрахована на головний матч - проти Боснії і Герцеговини, але з Болгарією буде не такий вже простий поєдинок. Необхідно налаштовуватися. Всі розуміють, що виступають за збірну, тут не можна виходити на поле розслабленим. Через спаринг будемо готуватися до Боснії і Герцеговини, моделювати тактичну схему", - наводить слова захисника збірної України офіційний сайт УАФ.

Читайте також"Радій знову бачити у збірній": Ярмоленко познущався над гравцем Динамо (відео)Крім того, футболіст збірної зізнався, що команда поки не розбирала болгар, це будуть робити пізніше. Ілля Забарній також зазначив, що чекає багато вболівальників на трибунах стадіону "Чорноморець" на матчі з Болгарією.

"Про Болгарію тренери поки не розповідали. Ми тільки зібралися, хочеться поспілкуватися, пограти разом. Будемо розбирати болгар.

Не кожен день збірна грає в Одесі, так що фанати повинні прийти і підтримати нас. Ми їм тільки подякуємо за це", - сказав Забарний.

Україна - Болгарія: перед матчем

Історія протистоянь між командами налічує 4 зустрічі: тричі перемагала Україна (3:0, 1:0 і 1:0) і один раз була зафіксована нічия (1:1). Всі матчі були товариськими.

25 гравців були викликані в розташування збірної України на цей збір. Травмованого Віталія Миколенка у таборі замінив Віктор Корнієнко.

Розсудить суперників бригада арбітрів з Туреччини на чолі з Ардою Кардезлером. Обов'язки четвертого рефері виконуватиме українець Віталій Романов.

Збірна України зіграє з болгарами перед поєдинком проти Боснії і Герцеговини (16 листопада). Це буде вирішальний матч для "жовто-синіх", в якому на кону стоятиме путівка на чемпіонат світу-2022.

Автор: Володимир Медяник