Мохамед Салах перевершив досягнення Дідьє Дрогба.

29-річний вінгер "Ліверпуля" та збірної Єгипту Мохамед Салах встановив рекорд чемпіонату Англії з футболу. Тепер він - найкращий бомбардир АПЛ за всю історію серед представників африканського континенту.

В матчі 9-го туру АПЛ проти "Манчестер Юнайтед" Салах оформив хет-трик, а "червоні дияволи" були розгромлені "Ліверпулем".

У Салаха тепер 107 голів у АПЛ. Попередній рекорд належав видатному форварду лондонського "Челсі" Дідьє Дрогба. Івуарієць "наколотив" 104 голи.

Аби забити 107 м'ячів суперникам Салаху знадобилося 167 поєдинків, а Дрогба для свого рекорду витратив 254 матчі.

Мохамед Салах: кар'єра

Салах перейшов до "Ліверпуля" влітку 2017 року з італійської "Роми".

До цього єгиптянин виступав за "Базель", "Челсі" та "Фіорентину". За лондонців в рамках АПЛ Салах забивав всього двічі.

Мохамед два рази вигравав "Золоту бутсу" АПЛ. З "Ліверпулем" він одного разу був чемпіоном Англії та один раз вигравав Лігу чемпіонів.

Автор: Артем Будрін