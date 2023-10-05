ПСЖ зазнав принизливої поразки від "Ньюкасла" в Лізі чемпіонів.

У середу, 4 жовтня, французький ПСЖ з розгромним рахунком програв "Ньюкаслу" у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Провальний поєдинок парижан прокоментував відомий журналіст і експерт RMC Sport Даніель Ріоло. Він жорстко розкритикував головну зірку ПСЖ Кіліана Мбаппе, заявивши, що той не є лідером команди.

"Пам'ятаю знамениту торішню фразу Мбаппе, спрямовану на Неймара: "Треба добре їсти, добре спати". Через відсторонення Кіліана відбулася паршива підготовка до сезону. Коли ти так готуєшся, то показуєш на полі менше.

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Тому якщо в чомусь Мбаппе і стає лідером, то це в самих розпусних вечірках Парижа на даний момент. Вечірки, які він влаштовує, і репутація, яку він створив собі по всьому Парижу, про яку говорять усі...

Йому варто бути дуже обережним, тому що ефекту чекати довго не доведеться. Зверніть увагу на те, у що перетворюється Мбаппе. І стежте за тим, що люди починають говорити про нього всюди", - наводить слова Даніеля Ріоло видання Foot Mercato.

Додамо, що ПСЖ програв "Ньюкаслу" з рахунком 1:4. Єдиний м'яч французького клубу в цій грі забив захисник Люка Ернандес.

Кіліан Мбаппе в поєдинку проти "сорок" був одним з найгірших гравців у складі парижан. Авторитетне видання L'Equipe оцінило гру 24-річного форварда в два бали, що є найнижчою оцінкою серед усіх футболістів ПСЖ.

У нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе зіграв 8 матчів у складі ПСЖ, в яких відзначився 8 забитими голами.

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