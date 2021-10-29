Яскравий епізод стався у фіналі Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

У Мексиці пройшов фінальний матч Ліги чемпіонів КОНКАКАФ, в якому зустрічалися два місцеві клуби - "Монтеррей" і "Америка".

Однією з найяскравіших подій фінального матчу став фінт півзахисника "Монтеррея" Максі Меси проти гравця "Америки" Сальвадора Рейса.

Футболіст "Монтеррея" і збірної Аргентини спершу в підкаті не дозволив м'ячу піти за межі поля, а потім, вже лежачи на газоні, ефектно прокинув сферу між ніг супернику. У підсумку Рейесу довелося фолити на Месі, який вже був готовий тікати до воріт.

Відзначимо, що прокидання м'яча між ніг вважається одним з головних принижень у футболі.

Переможцем Ліги чемпіонів КОНКАКАФ став "Монтеррей", який здобув перемогу з рахунком 1:0.

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Автор: Антон Дудар