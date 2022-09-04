"Барселона" впевнено розібралася з "Севільєю" в матчі 4-го туру Ла Ліги.

У суботу, 3 вересня, на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в рамках 4-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Севілья" приймала "Барселону". Гра завершилася розгромною перемогою гостей.

На 21-й хвилині Рафінья з передачі Усмана Дембеле відкрив рахунок у матчі і забив свій перший м'яч за "Барселону". На 36-й хвилині Роберт Левандовскі подвоїв перевагу каталонського гранда, забивши з передачі Жуля Кунде.

На 51-й хвилині Ерік Гарсія забив третій м'яч "Барселони", довівши рахунок до розгромного. Після розіграшу кутового Рафінья виконав подачу у воротарський, Кунде головою зробив знижку Еріку Гарсії і той переправив м'яч у сітку воріт.

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"Севілья" протягом усього поєдинку створила кілька гольових моментів, але забити хоча б один не змогла.

"Севілья" - "Барселона" - 0:3

Голи: Рафінья, 21, Левандовскі, 36, Гарсія, 50

"Севілья": Буну, Монтьєль (Сусо, 64), Фернандо, Ньянзу, Акунья, Ракітіч, Гудель (Кармона, 46), Жордан (Ділейні, 46), Іско (Гомес, 70), Ламела, Ен-Несірі (Дольберг, 57)

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо, Ерік Гарсія (Серджі Роберто, 55), Бальде (Альба, 64), Бускетс, Педрі (де Йонг, 63), Гаві, Левандовскі (Фаті, 74), Дембеле (Ферран Торрес, 63), Рафінья

Попередження: Дембеле, Бальде, Жордан, Кармона, Араухо, Роберто

Огляд матчу:

Додамо, що гол у ворота "Севільї" став п'ятим для Левандовскі в чотирьох стартових іграх за "Барселону". Таким чином, польський форвард повторив досягнення Кріштіану Роналду ("Реал" Мадрид) і Радамеля Фалькао ("Атлетіко"). Як повідомляє Opta Sports, це єдині футболісти в XXI столітті, які забивали стільки м'ячів в перших чотирьох матчах чемпіонату Іспанії.

"Барселона" набрала 10 очок після 4-х ігор і вийшла на другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. "Севілья" з одним очком залишається на 17-й позиції.

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