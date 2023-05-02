Віталій Миколенко відіграв усі 90 хвилин, але результативними діями не відзначився.

У понеділок, 1 травня, відбувся поєдинок 34-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Лестер" протистояв "Евертону".

Гра проходила на стадіоні "Кінг Пауер" і завершилася внічию з рахунком 2:2.

Гості відкрили рахунок у грі на 15-й хвилині - пенальті реалізував Домінік Калверт-Льюін. Через сім хвилин "Лестеру" вдалося відновити рівність зусиллями свого захисника Чаглара Сеюнджю.

На 33-й хвилині зустрічі відзначився Джеймі Варді і вивів господарів поля вперед. Перед самою перервою шанс забити третій гол і подвоїти перевагу отримав Джеймс Меддісон, проте його удар з 11-метрової позначки парирував голкіпер "Евертона" Джордан Пікфорд.

У другому таймі єдиним забитим м'ячем відзначився вінгер "ірисок" Алекс Івобі на 54-й хвилині.

"Лестер" - "Евертон" - 2:2

Голи: Сеюнджю, 22, Варді, 33 - Кальверт-Льюін, 15, Івобі, 54

"Лестер": Іверсен, Кастань, Фас, Сеюнджю, Томас (Крістіансен, 88), Ндіді (Дака, 61), Тілеманс, Сумаре, Меддісон, Барнс (Прат, 88), Варді

"Евертон": Пікфорд, Коулмен (Паттерсон, 45), Тарковскі, Кін, Миколенко, Гуйє, Дукуре, Гарнер, Івобі, Макніл, Келверт-Льюін

Попередження: Сумаре, 44, Томас, 53, Меддісон, 89, Крістансен, 90+2 - Гуйє, 56

Огляд матчу:

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі на цей матч і відіграв всі 90 хвилин. Статистичний портал поставив українцю оцінку 6,5 за цю зустріч. Найкращим гравцем матчу став Алекс Івобі - 8,0.

"Лестер" не дозволив "Евертону" випередити себе в турнірній таблиці чемпіонату Англії: команда розташовується на 16-му місці, набравши 30 очок в 34 іграх. "Іриски", у свою чергу, йдуть на 19-й сходинці, заробивши 29 балів після 34 зустрічей.

У наступному турі АПЛ "Евертон" зіграє проти "Брайтона", а "Лестер" поміряється силами з "Фулхемом". Обидва матчі відбудуться 8 травня.

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