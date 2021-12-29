Девід Бекхем хотів виглядати на фото вище свого сина.

Колишній футболіст збірної Англії та мадридського "Реала" Девід Бекхем розсмішив своїх шанувальників у соціальній мережі.

Легендарний екс-гравець опублікував сімейне різдвяне фото в Instagram, на якому він разом зі своєю дружиною Вікторією, трьома синами і дочкою позують на тлі ялинки.

"Щасливого Різдва", - просто підписав фото 46-річний англієць.

Однак одна цікава деталь в його поведінці в кадрі не залишилася непоміченою.

Читайте такожЛегендарний екс-капітан збірної Англії офіційно повернувся в ЧелсіДевід на фотографії стоїть навшпиньки, ймовірно, щоб не сильно поступатися в зрості одному зі своїх синів - 19-річному Ромео, що неабияк повеселило його підписників, які в коментарях сконцентрувалися на цій темі.

"Ви стоїте навшпиньки, але син все одно вище", "Чому ви стоїте навшпиньки, заздрите зросту власного сина?", "Бекхем встав на носочки, щоб виглядати вище", - почали тролити екс-футболіста за таку позу.

Девід Бекхем: кар'єра