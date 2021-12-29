Колишній футболіст збірної Англії та мадридського "Реала" Девід Бекхем розсмішив своїх шанувальників у соціальній мережі.
Легендарний екс-гравець опублікував сімейне різдвяне фото в Instagram, на якому він разом зі своєю дружиною Вікторією, трьома синами і дочкою позують на тлі ялинки.
"Щасливого Різдва", - просто підписав фото 46-річний англієць.
Однак одна цікава деталь в його поведінці в кадрі не залишилася непоміченою.
Читайте такожЛегендарний екс-капітан збірної Англії офіційно повернувся в ЧелсіДевід на фотографії стоїть навшпиньки, ймовірно, щоб не сильно поступатися в зрості одному зі своїх синів - 19-річному Ромео, що неабияк повеселило його підписників, які в коментарях сконцентрувалися на цій темі.
"Ви стоїте навшпиньки, але син все одно вище", "Чому ви стоїте навшпиньки, заздрите зросту власного сина?", "Бекхем встав на носочки, щоб виглядати вище", - почали тролити екс-футболіста за таку позу.
Девід Бекхем: кар'єра
- Бекхем є вихованцем "Манчестер Юнайтед". Дебютував за манкуніанців в АПЛ в 1995 році.
- Всього у складі "МЮ" Бекхем зіграв 388 матчів, забив 85 голів і віддав 105 результативних передач.
- З "червоними дияволами" Девід 6 разів ставав чемпіоном Англії, двічі вигравав Кубок Англії і двічі Суперкубок країни. Також виграв з "МЮ" Лігу чемпіонів і Міжконтинентальний кубок.
- У 2003 році перейшов в мадридський "Реал", за який зіграв 159 матчів, забив 20 голів і віддав 51 асист.
- За свою кар'єру також встиг пограти за "Лос-Анджелес Гелаксі", "Мілан" і французький ПСЖ. Професійну кар'єру завершив у 2013 році.
- За національну збірну Англії зіграв 115 матчів і забив 17 голів.