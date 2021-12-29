Також позитивні тести на коронавірус здали ще три гравці мадридського клубу.

Мадридський "Реал" оголосив про чотири нові випадки зараження коронавірусом у першій команді.

Серед футболістів "вершкових", які склали позитивні тести на COVID-19, виявились воротар Тібо Куртуа, центральний півзахисник Федеріко Вальверде, центральний хавбек Едуардо Камавінга та вінгер Вінісіус Жуніор, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Додамо, що раніше коронавірусом перехворів український воротар "вершкових" Андрій Лунін. У цьому сезоні українець провів у запасі 22 зустрічі.

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Наступний свій матч "Реал" має зіграти 2 січня на виїзді проти "Хетафе". Якщо гру не скасують, то, з великою ймовірністю, ворота королівського клубу захищатиме Андрій Лунін. Нагадаємо, українець ще не виходив на поле у футболці "Реала" в рамках Прімери.

Після 19 турів Ла Ліги "Реал" продовжує лідирувати в турнірній таблиці, випереджаючи "Севілью" на 8 очок.

Андрій Лунін: відсутність ігрової практики в "Реалі"