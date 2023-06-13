Збірна України в дебютній грі Реброва зіграла внічию проти Німеччини.

У понеділок, 12 червня, збірна України зіграла товариський поєдинок проти національної команди Німеччини.

Гра проходила на стадіоні "Везерштадіон" в Бремені і завершилася внічию з рахунком 3:3.

Цей матч став дебютним для нового головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва. Про призначення 49-річного фахівця було офіційно оголошено в середу, 7 червня.

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Легендарний український тенісист Сергій Стаховський привітав Сергія Реброва з дебютом на чолі національної збірної України з футболу, опублікувавши сторіс у своєму Instagram.

"З успішним початком, друже", - написав Стаховський.

Нагадаємо, колишнім місцем роботи Сергія Реброва був футбольний клуб "Аль-Айн" з ОАЕ. У цьому клубі український фахівець працював з літа 2021 року. З "Аль-Айном" Ребров вигравав два трофеї: чемпіонат і Кубок ліги ОАЕ.

Також 49-річний фахівець працював головним тренером саудівського клубу "Аль-Ахлі", вегенрського "Ференцвароша" і київського "Динамо".

З "біло-синіми" Сергій Ребров двічі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни і один раз Суперкубок.

Додамо, що в рамках червневого збору Україна зіграє ще два матчі в рамках відбору на ЧЄ-2024: 16 червня проти збірної Північної Македонії і 19 червня проти Мальти.

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