Філіпп Лам має активну громадянську позицію.

Легенда мюнхенської "Баварії" та збірної Німеччини Філіпп Лам написав колонку, де спробував пояснити, чому спорт і політика тісно перетинаються.

Повний переклад публікації 38-річного німця зробила Tribuna.com.

"Спорт - це політика. Ніяких сумнівів. Особливо зараз, коли у 2022 році зимову Олімпіаду прийме Пекін, а чемпіонат світу з футболу - Катар. Достатньо просто глянути газети. Франкфуртська Allgemeine Zeitung, британська The Guardian, польська Gazeta Wyborcza та інші якісні медіа, які висвітлюють позиції багатьох, пояснюючи світ - всі вони сьогодні пишуть про дипломатичний бойкот Олімпіади з боку США, Великої Британії та інших країн, про мовчазну дипломатію МОКу та права робітників у Катарі.

Коли у 1978 році чемпіонат світу в Аргентині проводив військовий режим, у багатьох гравців не було відповідей на запитання про людські права. Сьогодні ж на світ уже не глянеш настільки наївно. Завдячуючи розслідуванням, сьогодні кожен, хто хоче, може знати заздалегідь про ситуацію на інших континентах. Сьогодні у футболістів більше часу та професіоналізму, щоб реагувати на такі речі. Як публічні персони, вони можуть інформувати, виходячи за межі власної бульбашки. Сьогодні, коли вся планета стала одним селом, кожен знає про проблеми в Катарі", - пише Лам.

"Особистість не є безсилою, люди можуть робити різницю. Маленьку на початку, але велику в кінці. Греті Тунберг було 15, коли вона самотньо стала на вулиці Стокгольма, привертаючи увагу до кліматичних змін. Багато хто приєднався, і відтоді П’ятниці заради майбутнього винесли питання довколишнього середовища у світовий порядок денний. Це змінило політику. І футбол також. Євро-2024 в Німеччині може розраховувати на успішне проведення, тільки якщо врахує екологічні аспекти. І ми уже готуємось до цього", - зазначає Філіпп.

"Головні спортивні події, особливо у футболі, привертають величезну увагу. Сьогодні право проведення Євро та чемпіонатів світу вимагає в кожного причетного враховувати умови праці та права людини. Це стосується й Пекіна з Катаром. На Євро-2024 в Німеччині вся Європа буде обговорювати, як саме ми хочемо жити далі", - порушив важливі питання екс-капітан збірної Німеччини.

Філіпп Лам: чим він відомий