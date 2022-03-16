Екс-тренер збірної України пообіцяв допомогти знайти нові будинки ще для 150 українських переселенців.

Легенда українського футболу Андрій Шевченко не стоїть осторонь і продовжує активно допомагати співвітчизникам, які страждають від нелюдських дій російсько-фашистських загарбників.

За інформацією Daily Mail, колишній тренер збірної України у власному будинку в Лондоні прихистив кількох дітей-біженців. Крім того, він пообіцяв допомогти знайти нові будинки ще для 150 українських переселенців.

Відзначається, що всього близько 89 тисяч англійців висловили готовність поселити у себе українських біженців.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.

Раніше УНІАН повідомляв, що Андрій Шевченко прийшов на мітинг на Даунінг-стріт неподалік від будівлі Парламенту Великобританії і виступив там з промовою. Також колишній наставник збірної України розповів в ефірі італійського телебачення про злочинні нелюдські дії російсько-фашистських загарбників.

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