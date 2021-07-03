Василь Березуцький також пообіцяв підтримати українську команду всупереч всьому.

Шестиразовий чемпіон Росії з футболу у складі московського ЦСКА, а також легендарний захисник збірної Росії Василь Березуцький побажав успіху українській команді напередодні матчу 1/4 фіналу Євро-2020 з Англією.

39-річний Березуцький пояснив, чому Україна може вибити з боротьби британську збірну. Його слова наводить YouTube-канал "Комент.Шоу".

"Я вірю в Україну і можу сказати, чому. По-перше, збірна Англії на цьому чемпіонаті виглядає блідо. І як показують матчі плей-оф, немає слабких суперників. Ігри проходять у рівній боротьбі, й у кожної команди є шанс на перемогу. І неважливо, будуть вони грати від оборони або грати в атаку. Я буду цілком підтримувати Україну і сподіватися, що вони вийдуть до півфіналу", - наголосив Березуцький.

Варто зазначити, що Березуцький є бронзовим призером Євро-2008. Нагадаємо, що зірковий російський воротар Ігор Акінфєєв також доброзичливо відгукнувся про українську збірну.

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Україна - Англія: перед матчем

Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.

Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.

Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.

Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.

Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.

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Автор: Артем Будрін