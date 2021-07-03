Шестиразовий чемпіон Росії з футболу у складі московського ЦСКА, а також легендарний захисник збірної Росії Василь Березуцький побажав успіху українській команді напередодні матчу 1/4 фіналу Євро-2020 з Англією.
39-річний Березуцький пояснив, чому Україна може вибити з боротьби британську збірну. Його слова наводить YouTube-канал "Комент.Шоу".
"Я вірю в Україну і можу сказати, чому. По-перше, збірна Англії на цьому чемпіонаті виглядає блідо. І як показують матчі плей-оф, немає слабких суперників. Ігри проходять у рівній боротьбі, й у кожної команди є шанс на перемогу. І неважливо, будуть вони грати від оборони або грати в атаку. Я буду цілком підтримувати Україну і сподіватися, що вони вийдуть до півфіналу", - наголосив Березуцький.
Варто зазначити, що Березуцький є бронзовим призером Євро-2008. Нагадаємо, що зірковий російський воротар Ігор Акінфєєв також доброзичливо відгукнувся про українську збірну.
Читайте також"Російського футболу ніколи не було": екс-тренер збірної СРСР пояснив, чому Україна перевершила Росію на Євро-2020
Україна - Англія: перед матчем
- Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.
- Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.
- Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.
- Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.
- Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.
- Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram