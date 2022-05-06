Ігор Бєланов шокований скоєним російськими загарбниками.

Знаменитий у минулому нападник київського "Динамо", володар "Золотого м'яча-1986" Ігор Бєланов зізнався, що шокований злочинами російських окупантів в Україні.

Про це легендарний екс-футболіст розповів в інтерв'ю сайту відомого італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо.

"Повинен сказати, що я дійсно в шоці. Вкрай складно повірити, що все це відбувається. У мене відчуття, що я сплю, що це кошмар, може, фільм жахів", - сказав Бєланов.

61-річний ветеран українського футболу вважає, що треба показувати всьому світу, що відбувається в Україні.

"Коли я побачив госпіталі, поранених дітей - у мене серце стиснулося. Треба показати, що відбувається, що це не гра", - додав він.

Бєланов зізнався, що не був на передовій, але бачив, що агресори зробили з людьми в Бучі.

"Хоча я не був на передовій, але бачив, що сталося в Бучі. Ми хочемо миру, наші жінки, наші діти, люди похилого віку. Вони бояться виходити, спілкуватися з іншими людьми. Треба бути абсолютно байдужим, щоб закрити очі і не допомогти", - сказав Бєланов.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже більше двох місяців.

Ігор Бєланов: досягнення в кар'єрі

Бєланов є дворазовим чемпіоном СРСР у складі "Динамо" Київ, а також триразовим володарем Кубка СРСР і двічі вигравав з "біло-синіми" Суперкубок СРСР.

У 1986 році він виграв з киянами Кубок володарів кубків, а в 1988 році завоював "срібло" чемпіонату Європи у складі радянської збірної.

Бєланов - володар нагороди "Золотий м'яч" 1986 року.

На рахунку форварда 33 матчі і 8 голів у складі збірної СРСР.

Бєланов грав також за одеські "СКА" і "Чорноморець" німецькі "Боруссію" Менхенгладбах і "Айнтрахт" Брауншвейг, а також за "Маріуполь".

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