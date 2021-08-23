Олександр Шовковський продовжить працювати на благо збірної і в новому тренерському штабі.

Легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський буде допомогати новоспеченому наставнику збірної України Олександру Петракову.

Шовковський був у тренерському штабі і при Андрію Шевченку, й тепер продовжить працювати разом з Петраковим.

Про це повідомив сам Петраков для ПРОФУТБОЛ Digital.

"Вже сформував тренерський штаб повністю. Ті, з ким я працював, плюс Олександр Шовковський. Ще одне місце у мене залишилося. Думатиму, час є", - повідомив Петраков.

Скоріш за все, до тренерського штабу вже увійшли Андрій Анненков, В'ячеслав Кернозенко, В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий.

Також Петраков відповів на питання журналіста щодо того, в який футбол гратиме збірна.

"З Люксембургом, Литвою я теж завжди грав першим номером. Коли заходиш на високу позицію, вони автоматом тебе опустять на другий номер. Я вам відповів? Я теж хочу грати першим номером. Але потрібно ж грати ефективно. У такому серйозному положенні на що потрібно грати? На результат, а не для того, щоб комусь сподобатися. Я відповів на це питання?".

Олександр Петраков: що про нього відомо

Олександр Петраков почав тренерську кар'єру в 1993 році. До 2010 року він працював головним тренером в ЦСКА-2, "Спартаку" (Суми) і "Вінниці", а також асистентом головного тренера в декількох клубах, включаючи київське "Динамо" (у 2001-2005 роках).

З 2010 року Петраков працював з юнацькими та молодіжними збірними України (від 16 до 20 років).

У 2019 році він привів збірну України U-20 до перемоги на чемпіонаті світу. Також в його активі вихід до півфіналу чемпіонату Європи U-19 в 2018 році.

Завдяки перемозі на чемпіонаті світу Петраков увійшов до числа 25 найкращих у світі тренерів збірних за версією IFFHS за підсумками 2019 року.

Перед тим, як очолити головну команду країни, Петраков працював зі збірною U-18.

Автор: Артем Будрін