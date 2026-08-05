Легенда 'Динамо' розкрив, чому назавжди відмовився від алкоголю

Колишній футболіст київського "Динамо" Володимир Безсонов зізнався, що припинив вживати алкоголь після жорсткого попередження лікаря через проблеми з колінами.

Легендарний футболіст київського "Динамо" та збірної СРСР Володимир Безсонов розповів, що повністю відмовився від алкоголю через проблеми зі здоров'ям.

За словами ексзахисника, вирішальним став відвертий діалог із лікарем, який попередив його про можливі наслідки, пише Sport.ua.

"Зараз я взагалі не п'ю. Через проблеми з колінами лікар сказав мені: "Хочеш ходити на своїх ногах – кидай пити". А потім додав: "Не припиниш – їздитимеш на інвалідному візку". Після таких слів вибору вже не було", – розповів Безсонов.

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Колишній футболіст також пригадав, що під час професійної кар'єри міг дозволити собі алкоголь, однак це ніколи не впливало на його ставлення до роботи.

"Так, я міг випити, але п'яним на тренування не приходив ніколи. Якщо дозволяєш собі щось, то маєш відповідати за це своєю роботою", – зазначив він.

Безсонов є одним із найвідоміших футболістів в історії київського "Динамо". У складі столичного клубу він неодноразово ставав чемпіоном СРСР, вигравав Кубок володарів кубків УЄФА та Суперкубок УЄФА, а також виступав за збірну СРСР.

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