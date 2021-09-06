Франк Рібері поповнив склад новачка Серії А.

Легенда збірної Франції та мюнхенської "Баварії" Франк Рібері підписав контракт з "Салернітаною", яка після 22-х років знову повернулася до елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Про це клуб повідомив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

38-річний вінгер підписав угоду на один рік з зарплатнею 1,5 мільйона євро.

Рібері два останні сезони захищав кольори "Фіорентини". За "фіалок" француз провів 51 поєдинок, де зміг забити 5 м'ячів та віддати 10 гольових передач.

Нагадаємо, що в липні 2020 року будинок Рібері пограбували злодії.

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Франк Рібері: кар'єра та досягнення

Рібері з 2005 по 2007 рік грав за "Олімпік Марсель", після чого перебрався до мюнхенської "Баварії".

В стані німецького гранда Рібері став легендою. В період з 2007 по 2019 рік Франк 9 разів ставав чемпіоном Німеччини, 6 разів вигравав Кубок Німеччини, а також в сезоні 2012/13 допоміг "Баварії" оформити требл.

У 2013 році після перемоги в Лізі чемпіонів Рібері був номінований на нагороду "Золотий м'яч". Зірковий француз посів третє місце в голосуванні, пропустивши вперед лише Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

У 2006 році Рібері став віце-чемпіоном світу у складі збірної Франції. Всього у Франка 81 матч у футболці "Ле Блю".

Автор: Артем Будрін