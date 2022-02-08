Гравець збірної Англії Джек Гріліш знову потрапив у скандал.

Зірковий футболіст "Манчестер Сіті" і збірної Англії Джек Гріліш потрапив у новий скандал.

Як повідомляє видання The Sun, 26-річний півзахисник "городян" в стані алкогольного сп'яніння намагався потрапити в місцевий бар, проте охорона його не пустила, оскільки знаменитий футболіст був занадто п'яний.

Відзначається, що англійський футболіст вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів не міг самостійно рухатися, тому його вів по вулиці товариш.

Один з жителів Манчестера в мережі опублікував відео цього скандального епізоду.

Guess no one will say anything because it’s not Pogba. pic.twitter.com/8OOxQKvhQL — ًEllis. (@EIIisV3) February 7, 2022

Це далеко не перший подібний випадок за участю зіркового одноклубника Олександра Зінченка. Два місяці тому, головний тренер "Ман Сіті" Пеп Гвардіола виключив Гріліша і Філа Фодена через те, що іспанець був незадоволений станом, в якому вони з'явилися на тренування після нічного відпочинку.

Читайте такожШкуродер: зірковий партнер Ярмоленка по Вест Хему побив свого кота (відео)Нагадаємо, "Манчестер Сіті" придбав Джека Гріліша у "Астон Вілли" за 100 мільйонів фунтів. Однак англієць поки не виправдав вкладених у нього коштів. У поточному сезоні Грилиш зіграв за "городян" в 16 матчах АПЛ, відзначившись всього двома забитими голами і двома асистами.

Наступний матч "Ман Сіті" зіграє проти "Брентфорда" 9 лютого в рамках 24-го туру АПЛ. Після даного скандалу навряд-чи варто очікувати, що Гвардіола випустить Гріліша на поле в цій грі.

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