"Марсель" опустився на третє місце в турнірній таблиці Ліги 1.

У суботу, 6 травня, відбувся центральний поєдинок 34-го туру французької Ліги 1, в якому "Ланс" приймав "Марсель".

Гра проходила на сталіоні "Фелікс Болар" і запевнишлась перемогою господарів поля з рахунком 2:1.

"Марсель" повів у рахунку в дебюті зустрічі - на 8-й хвилині забив Алексіс Санчес. Однак арбітр матч відзначив цей гол після перегляду ВАР.

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На 42-й хвилині забили господарі поля-м'яч у сітку воріт "Марселя" відправив Секо Фофана. На 60-й хвилині Луа Опенда забив другий гол "Ланса" в цьому поєдинку.

У кінцівці зустрічі "провансальцям" вдалося відіграти один м'яч - гол з передачі Валентена Ронж'є забив Дімітрі Пайє.

"Ланс" - "Марсель" - 2:1

Голи: Фофана, 42, Опенда, 60 - Пайє, 88

"Ланс": Самба, Граді, Данзо, Медіна, Мачадо (Айдара, 57), Франковскі, Фофана, Фюльжені (Томассон, 57), Онана, Сотока, Опенда

"Марсель": Лопес, Клосс (Каборе, 76), Колашинац, Мбемба (Гендузі, 76), Жиго (Балерді, 29), Нуну Тавареш, Верету, Малиновський (Пайєт, 76), Ронж'є, Ундер, Санчес (Вітінья, 46)

Попередження: Онана (11), Медіна (24), Тудор (36), Франковскі (45), Ронж'є (45), Нуну Тавареш (63), Граді (63)

Огляд матчу:

Відзначимо, український півзахисник "Марселя" Руслан Малиновський вийшов на поле в основному склад, проте результативними діями відзначитися не зумів. На 76-й хвилині українця замінив Дімітрі Пайє

За час проведений на полі Руслан завдав 3 удари (0 у площину воріт, 2 повз ворота, 1 заблокований), зробив 44 торкання м'яча, виконав 24 передачі (20 точних, 83%), двічі сфолив, заробив один фол, 13 разів втратив м'яч.

Статистичний портал Whoscored поставив Малиновському за цю гру 6,5 бала, що є середнім показником серед гравців "Марселя".

Найкращим гравцем поєдинку став Валентен Ронж'є (8,1), який зробив гольову передачу.

Перемога в цій грі дозволила "Лансу" обійти "Марсель" в турнірній таблиці чемпіонату Франції і вийти на другу сходинку. В активі команди 72 набраних очки. "Провансальці" з 70 балами займають тепер третю сходинку.

У наступному турі Ліги 1 "Марсель" зіграє проти "Анже" (14 травня), а "Ланс" поміряється силами з "Реймсом" (12 травня).

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