Вірменія поступилася Латвії, граючи в більшості майже цілий тайм.

У четвер, 12 жовтня, відбувся поєдинок 7-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Латвії приймала національну команду Вірменії.

Гра проходила на стадіоні "Сконто" і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Футболісти збірної Латвії відкрили рахунок у грі в кінцівці першого тайму - на 39-й хвилині з передачі Алвіса яунземса забив Яніс Ікаунікс.

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На початку другого тайму збірна Латвії залишилася в меншості - з поля був вилучений Марцис Ошс. Проте, скористатися чисельною перевагою команді Олександра Петракова не вдалося. На 68-й хвилині зустрічі вони пропустили другий м'яч і програли цю гру. Другий гол Латвії у ворота збірної Вірменії забив Даніелс Балодіс.

Латвія - Вірменія - 2:0

Голи: Я. Ікаунікс 39, Балодіс 68

Латвія: Озольс, Савальнікс (Сорокінс 88), Ошс, Балодіс, Ціганікс, Яунземс (Д. Ікаунікс 88), Емсіс, Савельєвс, Я. Ікаунікс, Дашкевічс (Дубра 55), Ульдрікіс (Регза 82)

Вірменія: Чанчаревич, Г. Арутюнян, Ароян, Мкртчян (Рамос 59), Дашян, Іву, Сперцян, Тікнізян, Барсегян (Севікян 69), Бріаско (Серобян 69), Селараян (Бічахчян 82)

Попередження: Ошс 31, Емсіс 65 - Ароян 31

Вилучення: Ошс, 52

Огляд матчу:

Для збірної Латвії це були перші набрані очки в рамках кваліфікації Євро-2024. У турнірній таблиці групи D положення команд наступне: Хорватія (4 гри, 10 очок), Туреччина (5 ігор, 10 очок), Вірменія (6 матчів, 7 очок), Уельс (5 матчів, 7 очок), Латвія (6 ігор, 3 очки).

У наступному турі відбору на ЧЄ-2024 збірна Латвії зіграє проти Туреччини. Зустріч команд відбудеться 15 жовтня. Збірна Вірменії наступний тур пропустить. У заключних іграх відбіркового циклу підопічні Петракова зіграють проти Уельсу (18 листопада) і Хорватії (21 листопада).

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