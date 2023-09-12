Збірна Португалії впевнено лідирує у своїй групі, вигравши 6 з 6 матчів.

У понеділок, 11 вересня, відбувся поєдинок шостого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Португалії приймала національну команду Люксембургу.

Гра проходила на стадіоні "Алгарве" в Сан Жоау да Венда і завершилася з рахунком 9:0 на користь господарів поля.

У першому таймі господарі поля забили чотири голи - Гонсалу Інасіу і Гонсалу Рамуш забили по два м'ячі.

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Ще п'ять м'ячів футболісти збірної Португалії забили в другій половині зустрічі - два м'ячі забив Діогу Жота, по голу в активі Рікарду Орти, Бруну Фернандеша і Жоау Фелікса.

Португалія - Люксембург - 9:0

Голи: Інасіу, 12, 45+4, Рамуш, 18, 34, Жота, 57, 77, Орта, 67, Фернандеш, 83, Фелікс, 88

Португалія: Кошта, Семеду (Канселу, 60), Діаш, Інасіу, Далот, Фернандеш, Данілу (Невеш, 75), Бернарду Сілва (Орта, 60), Жота, Рамуш (Фелікс, 60), Леау (Отавіо, 75)

Люксембург: Моріс, Бонерт (Жерсон, 46), Янс, Шано (Корац, 78), Махмутович, Пінто (В. Тіль, 54), Санчес, Рупіл (С. Тіль, 46), Баррейро, Сінані, Курчі (Карлсон, 46)

Попередження: В. Тіль, Махмутович, Жерсон

Огляд матчу:

Варто відзначити, що ця перемога стала для збірної Португалії найбільшою в історії. Раніше португальці двічі вигравали з рахунком 8:0 у Ліхтенштейна в 1994 і 1999 роках, а також розгромили Кувейт з аналогічним результатом в 2003 році.

За шість зіграних турів Португалія набрала 18 очок і очолює турнірну таблицю групи J. Команда має приголомшливу різницю забитих і пропущених м'ячів - 24:0. Люксембург після шести ігор знаходиться на третій сходинці, заробивши 10 очок.

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