Мейкала Мур забила автоголи правою та лівою ногами, а також головою.

Футболістка жіночої національної збірної Нової Зеландії Мейкала Мур примудрилася забити три автоголи в матчі проти збірної США.

Мейкала оформила так званий "ідеальний хет-трик" - один автогол правою ногою, другий - головою, а ще один гол вона забила лівою ногою. Мур замінили наприкінці першого тайму. Після перерви новозеландки пропустили ще два м'ячі й програли з рахунком 0:5.

Захисниця вразила власні ворота на 5-й, 6-й та 36-й хвилинах. Зауважимо, що 25-річна футболістка на клубному рівні захищає кольори англійського "Ліверпуля".

Цей курйоз трапився в рамках турніру "She Believes Cup" - міжнародні товариські змагання, де розігрується трофей серед національних команд із жіночого футболу. Турнір проводиться щорічно у Сполучених Штатах Америки на початку року, починаючи з 2016-го.

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