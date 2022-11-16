Подібний конфуз трапляється зі збірною Гани вже не вперше.

Напередодні старту чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі стався курйозний випадок з однією з команд-учасниць турніру - національною збірною Гани.

Як повідомив ганський журналіст Френк Дарква в Twitter, збірна Гани прибула до Катару без ігрової форми. Він зазначив, що адміністратор збірної просто забув екіпіровку в Африці.

"Звіти стверджують, що адміністратор команди Гани помилково залишив футболки в Гані. Чиновники тепер вживають усіх заходів для того, щоб форма була відправлена на базу команди", - написав Дарква.

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Журналіст Френк Дарква також додав, що компанія Puma відправить ігрову форму футболістів збірної Гани прямо в Катар, а тому футболісти не повинні опинитися в безглуздій ситуації з відсутністю форми на мундіалі.

Однак Ганська федерація футболу побоюється, що екіпірування не буде доставлена в Катар до першого матчу збірної, тому футболісти можуть зіграти в першому поєдинку на турнірі не в своїй формі.

Примітно, що з Ганою вже відбувався подібний випадок. Через безглузді дії футбольних функціонерів команда цієї країни залишилася без ігрової форми на Олімпіаді-2004 в Греції. У підсумку тільки в день першої гри на Олімпійському турнірі африканська збірна отримала новісіньку форму жовтого кольору, яку придбали в Афінах. І лише на другу гру футболісти збірної Гани вийшли вже у своїй формі.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня.

Збірна Гани на ЧС-2022 потрапила до групи H, де її суперниками стали збірні Португалії, Уругваю та Південної Кореї. Свій перший матч Збірна Гани зіграє проти Португалії 24 листопада.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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