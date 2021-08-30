Київське "Динамо" планує здійснити два трансфери до закриття трансферного вікна.
Про це повідомив журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик Live на YouTube.
За його інформацією, "Динамо" підпише 22-річного вінгера "Атлетіко Паранаенсе" Вітіньо, а півзахисник Жерсон Родрігес може перейти в італійську "Салернітану".
"Вітіньо зараз знаходиться в Києві і проходить медогляд. Якщо все буде добре, то завтра (31 серпня, - Прим.) буде оголошено про його трансфер до київського "Динамо", - сказав Циганик.
Що стосується Родрігеса, то журналіст повідомив, що зараз "йдуть серйозні переговори з "Салернітаною": "Цілком можливо, що завтра люксембуржець поїде до Італії. Однак це питання ще не остаточно вирішене".
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"Мірча Луческу дав добро і на трансфер Вітіньо і на перехід Родрігеса. Як виявилося, саме наставник "Динамо" мав претензії до гри Родрігеса", - підкреслив Циганик.