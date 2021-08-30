Один легіонер покине київський клуб, а йому на зміну прийде інший.

Київське "Динамо" планує здійснити два трансфери до закриття трансферного вікна.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик Live на YouTube.

За його інформацією, "Динамо" підпише 22-річного вінгера "Атлетіко Паранаенсе" Вітіньо, а півзахисник Жерсон Родрігес може перейти в італійську "Салернітану".

"Вітіньо зараз знаходиться в Києві і проходить медогляд. Якщо все буде добре, то завтра (31 серпня, - Прим.) буде оголошено про його трансфер до київського "Динамо", - сказав Циганик.

Що стосується Родрігеса, то журналіст повідомив, що зараз "йдуть серйозні переговори з "Салернітаною": "Цілком можливо, що завтра люксембуржець поїде до Італії. Однак це питання ще не остаточно вирішене".

Читайте такожБразильський легіонер Динамо перейшов до грецького клубу

"Мірча Луческу дав добро і на трансфер Вітіньо і на перехід Родрігеса. Як виявилося, саме наставник "Динамо" мав претензії до гри Родрігеса", - підкреслив Циганик.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Антон Дудар