Кубок України / фото УНІАН
Третього вересня відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Процедуру провели силач Василь Вірастюк та екс-футболіст "Динамо" Анатолій Дем'яненко.
Результати жеребкування
"Гірник-Спорт" - "Львів"
"Альянс" - "Минай"
"Миколаїв" - "Рух"
"Волинь" - "Маріуполь"
"Епіцентр" - "Металіст 1925"
"ВПК-Агро" - "Дніпро-1"
"Металіст" - "Десна"
"Прикарпаття" - "Чорноморець"
"Таврія" - "Олександрія"
"Оболонь" - "Верес"
ЛНЗ - "Інгулець"
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- Базовий день проведення матчів 1/16 фіналу - 22 вересня.
- В 1/8 фіналу до інших команд приєднаються "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла". 27 жовтня - базовий день матчів цієї стадії.
- На кожному раунді турніру клуби проводять по одному матчу.
- Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року.