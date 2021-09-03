Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/16 фіналу

Частина клубів УПЛ вступає в боротьбу за трофей.

Третього вересня відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Процедуру провели силач Василь Вірастюк та екс-футболіст "Динамо" Анатолій Дем'яненко. Результати жеребкування "Гірник-Спорт" - "Львів" "Альянс" - "Минай" "Миколаїв" - "Рух" "Волинь" - "Маріуполь" "Епіцентр" - "Металіст 1925" "ВПК-Агро" - "Дніпро-1" "Металіст" - "Десна" "Прикарпаття" - "Чорноморець" "Таврія" - "Олександрія" "Оболонь" - "Верес" ЛНЗ - "Інгулець" Читайте такожКубок України з футболу: результати матчів третього попереднього раунду Кубок України 2021-2022: що потрібно знати Базовий день проведення матчів 1/16 фіналу - 22 вересня.

В 1/8 фіналу до інших команд приєднаються "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла". 27 жовтня - базовий день матчів цієї стадії.

На кожному раунді турніру клуби проводять по одному матчу.

Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року. Автор: Артем Будрін

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