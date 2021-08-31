"Волинь", "Оболонь" та "Прикарпаття" пройшли далі.

31 серпня відбулися поєдинки третього попереднього раунду Кубка України 2021-2022.

На цьому етапі клуби УПЛ участі ще не беруть. 1 вересня пройдуть ще два матчі цієї стадії: "Скорук" Томаківка прийматиме "Металіст", а "Миколаїв" зіграє проти "Вовчанську".

Результати матчів

"Епіцентр" - "Нива" Тернопіль - 1:0

"Буковина" - "Прикарпаття" - 1:1 (по пенальті - 2:4)

"Нікополь" - "Таврія" - 0:3

"Чернігів" - "Альянс" - 1:5

"Балкани" - "ВПК-Агро" - 1:3 (в овертаймі)

"Металург" З - "Гірник-Спорт" - 2:3

"Карпати" Львів - "Волинь" - 2:3 (в овертаймі)

ЛНЗ Черкаси - "Олімпік" Донецьк - 2:1

"Оболонь" - "Полісся" - 1:0

Кубок України 2021-2022: що відомо

Статус володаря Кубка України захищатиме київське "Динамо".

Клуби УПЛ стартують у турнірі пізніше.

Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року.

Автор: Артем Будрін