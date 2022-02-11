"Ювентус" насилу впорався з "Сассуоло" в матчі 1/4 фіналу Кубка Італії.

У четвер, 10 лютого, "Ювентус" в рамках поєдинку 1/4 фіналу Кубка Італії приймав на своєму полі "Сассуоло" і домігся перемоги з рахунком 2:1.

Туринці відкрили рахунок вже на третій хвилині зустрічі зусиллями Дібали, на що гості відповіли голом Траоре в середині першого тайму.

"Ювентус" зміг дотиснути суперника лише наприкінці зустрічі - автоголом відзначився Руан.

"Ювентус" - "Сассуоло" - 2:1

Голи: Дібала, 3, Раун, 88 (у свої ворота) - Траоре, 24

"Ювентус": Перін, Де Шильо (Мората, 61), Бонуччі, де Лігт, Алекс Сандро, Куадрадо, Закарія (Локателлі, 61), Артур (Рабьо, 70), Маккенні, Дибала, Влахович (Кайо Жорже, 90).

"Сассуоло": Пеголо, Руан, Айхан (Мюльдюр, 46), Феррарі, Кірьякопулос, Лопес (Сейде, 90), Траоре (Матеус Енріке, 60), Харруї (Фраттезі, 74), Берарді (Дефрель, 59), Скамакка, Распадорі.

Попередження: Траоре, Матеус

Огляд матчу:

Це був останній матч в рамках 1/4 фіналу Кубка Італії. Результати інших матчів: "Фіорентина" обіграла "Аталанту" (3:2)," Мілан" розгромив "Лаціо" (4:0), "Рома" поступилася в гостях "Інтеру" (0:2). Таким чином у півфіналі зіграють: "Фіорентина", "Інтер", "Мілан" і "Ювентус".

Кубок Італії. Півфінал

"Ювентус" - "Фіорентина"

"Мілан" - "Інтер"

На стадії півфіналу команди зіграють по два матчі, вдома і на виїзді. Перші матчі пройдуть 2 березня, матчі-відповіді - 20 квітня.

Вас також можуть зацікавити новини: